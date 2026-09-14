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Трамп потребовал от Зеленского остановить удары по НПЗ России

По словам американского президента, это создает дефицит дизеля

14 сентября 2026, 07:34, ИА Амител

Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому с требованием остановить атаки на топливную инфраструктуру России, пишет РИА Новости.

"Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком — это происходит из‑за конфликта России и Украины", — заявил Трамп представителям прессы в ходе поездки в Ирландию.

По данным Минэнерго США, удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России оказывают заметное влияние на мировую картину предложения дизельного топлива — такое мнение в конце июля озвучил глава ведомства Крис Райт.

По его словам, вызванные этим перебои уже приводят к росту цен на международном рынке. Так, на текущей неделе средняя цена дизеля в США впервые преодолела отметку в шесть долларов за галлон.

В России в последние месяцы тоже фиксируются проблемы с поставками топлива. По словам Владимира Путина, сложности носят временный характер и обусловлены действиями Киева, направленными на нагнетание напряженности. В качестве ответных мер правительство ввело запрет на экспорт как бензина, так и дизельного топлива.

Ранее президент России провел в Кремле встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. После визита в Москву делегация отправилась в Киев. Итогом этой дипломатической активности стал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа 8 сентября. 

В ходе беседы американский лидер подчеркнул, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине могло бы стать основой для серьезного улучшения российско‑американских отношений.

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Трамп сообщил, что Путин желает разрешения украинского конфликта

Президент США поддержал идею сделки по Украине и высоко оценил телефонный разговор с российским лидером
НОВОСТИПолитика
Политика
       

Комментарии 8

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Гость

08:06:35 14-09-2026

Хорошо, когда есть старший брат, есть кому по телефону пожаловаться.

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Musik

09:05:04 14-09-2026

У 404 другой хозяин.

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Гость

10:00:06 14-09-2026

Musik (09:05:04 14-09-2026) У 404 другой хозяин. ...
У самого Зели может и другой, а кто у 404 не могут определиться который год

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Мусик

10:54:04 14-09-2026

Гость (10:00:06 14-09-2026) У самого Зели может и другой, а кто у 404 не могут опред... вам не сообщили?

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Гость

09:13:48 14-09-2026

Это суверенитет или сюрреализм?

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Гость

09:58:06 14-09-2026

А кто-то требовал продолжения банкета.....

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Гость

11:03:13 14-09-2026

создает дефицит дизеля --- ни разу не видел проблем с дизелем

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Гость

16:41:54 14-09-2026

Гость (11:03:13 14-09-2026) создает дефицит дизеля --- ни разу не видел проблем с дизеле... проблема с дизилем в америке

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