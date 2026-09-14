Трамп потребовал от Зеленского остановить удары по НПЗ России
По словам американского президента, это создает дефицит дизеля
14 сентября 2026, 07:34, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому с требованием остановить атаки на топливную инфраструктуру России, пишет РИА Новости.
"Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком — это происходит из‑за конфликта России и Украины", — заявил Трамп представителям прессы в ходе поездки в Ирландию.
По данным Минэнерго США, удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России оказывают заметное влияние на мировую картину предложения дизельного топлива — такое мнение в конце июля озвучил глава ведомства Крис Райт.
По его словам, вызванные этим перебои уже приводят к росту цен на международном рынке. Так, на текущей неделе средняя цена дизеля в США впервые преодолела отметку в шесть долларов за галлон.
В России в последние месяцы тоже фиксируются проблемы с поставками топлива. По словам Владимира Путина, сложности носят временный характер и обусловлены действиями Киева, направленными на нагнетание напряженности. В качестве ответных мер правительство ввело запрет на экспорт как бензина, так и дизельного топлива.
Ранее президент России провел в Кремле встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. После визита в Москву делегация отправилась в Киев. Итогом этой дипломатической активности стал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа 8 сентября.
В ходе беседы американский лидер подчеркнул, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине могло бы стать основой для серьезного улучшения российско‑американских отношений.
08:06:35 14-09-2026
Хорошо, когда есть старший брат, есть кому по телефону пожаловаться.
09:05:04 14-09-2026
У 404 другой хозяин.
10:00:06 14-09-2026
Musik (09:05:04 14-09-2026) У 404 другой хозяин. ...
У самого Зели может и другой, а кто у 404 не могут определиться который год
10:54:04 14-09-2026
Гость (10:00:06 14-09-2026) У самого Зели может и другой, а кто у 404 не могут опред... вам не сообщили?
09:13:48 14-09-2026
Это суверенитет или сюрреализм?
09:58:06 14-09-2026
А кто-то требовал продолжения банкета.....
11:03:13 14-09-2026
создает дефицит дизеля --- ни разу не видел проблем с дизелем
16:41:54 14-09-2026
Гость (11:03:13 14-09-2026) создает дефицит дизеля --- ни разу не видел проблем с дизеле... проблема с дизилем в америке