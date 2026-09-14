Трамп потребовал от Зеленского остановить удары по НПЗ России

По словам американского президента, это создает дефицит дизеля

14 сентября 2026, 07:34, ИА Амител

Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому с требованием остановить атаки на топливную инфраструктуру России, пишет РИА Новости.

"Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком — это происходит из‑за конфликта России и Украины", — заявил Трамп представителям прессы в ходе поездки в Ирландию.

По данным Минэнерго США, удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России оказывают заметное влияние на мировую картину предложения дизельного топлива — такое мнение в конце июля озвучил глава ведомства Крис Райт.

По его словам, вызванные этим перебои уже приводят к росту цен на международном рынке. Так, на текущей неделе средняя цена дизеля в США впервые преодолела отметку в шесть долларов за галлон.

В России в последние месяцы тоже фиксируются проблемы с поставками топлива. По словам Владимира Путина, сложности носят временный характер и обусловлены действиями Киева, направленными на нагнетание напряженности. В качестве ответных мер правительство ввело запрет на экспорт как бензина, так и дизельного топлива.

Ранее президент России провел в Кремле встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. После визита в Москву делегация отправилась в Киев. Итогом этой дипломатической активности стал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа 8 сентября.

В ходе беседы американский лидер подчеркнул, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине могло бы стать основой для серьезного улучшения российско‑американских отношений.