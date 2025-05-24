Зеленский призвал Запад надавить на Россию "значительно сильнее"

Так он хочет добиться "настоящей дипломатии"

24 мая 2025, 17:58, ИА Амител

Фото: Egor Filin / unsplash.com

Западу следует давить на Россию "значительно сильнее", заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, Киев ждет от США и Европы "санкционных шагов" против РФ.

"Очевидно, что нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Мы ждем санкционных шагов от США, Европы и всех наших партнеров", – цитирует его "Газета.ру".

19 мая президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили конфликт на Украине. Глава РФ назвал беседу содержательной, полезной и откровенной.

Трамп заявил о прогрессе по Украине после разговора с президентом РФ.