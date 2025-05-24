Зеленский призвал Запад надавить на Россию "значительно сильнее"
Так он хочет добиться "настоящей дипломатии"
24 мая 2025, 17:58, ИА Амител
Западу следует давить на Россию "значительно сильнее", заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, Киев ждет от США и Европы "санкционных шагов" против РФ.
"Очевидно, что нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Мы ждем санкционных шагов от США, Европы и всех наших партнеров", – цитирует его "Газета.ру".
19 мая президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили конфликт на Украине. Глава РФ назвал беседу содержательной, полезной и откровенной.
Трамп заявил о прогрессе по Украине после разговора с президентом РФ.
19:53:15 24-05-2025
Блин, че за клоун? Уже начали совершать договорённости, а этот всё никак не успокоится. Опять пытается сорвать заключение мира. Не наворовался ещё. Да и походу у него с головой от котиков совсем туго. Не удивлюсь, что дознется...
21:52:04 24-05-2025
BigJohn (19:53:15 24-05-2025) Блин, че за клоун? Уже начали совершать договорённости, а эт... просто он понимает что в случае капитуляции его ждет или тюрьма или смерть вот и делает все чтобы удержатся у власти только не поможет ему, все же припомнят
21:59:34 24-05-2025
BigJohn (19:53:15 24-05-2025) Блин, че за клоун? Уже начали совершать договорённости, а эт... ему же наркоту перестают давать, если он не напирает. или может жену в подвале кормят мышами, в качестве наказания
22:08:29 24-05-2025
BigJohn (19:53:15 24-05-2025) Блин, че за клоун? Уже начали совершать договорённости, а эт... плохо с головой от котиков? 🤣
08:55:09 25-05-2025
Живой труп..