Трамп заявил о прогрессе по Украине после телефонного разговора с Путиным

Президенты пообщались по телефону 19 мая

22 мая 2025, 08:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине после разговора с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

"На протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса", – сказал американский лидер журналистам.

19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, главной темой которого стал конфликт на Украине. Российский президент назвал беседу содержательной, полезной и откровенной.

Трамп также заявил, что разговор "прошел отлично", а еще сообщил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания конфликта. Американский президент отметил, что поддерживает эту идею.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после беседы лидеров также заявил, что Путин подтвердил Трампу нацеленность на справедливое урегулирование конфликта на Украине.