Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией в любом формате
Украинский президент поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров
19 мая 2025, 07:15, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен на диалог с Россией в любом формате, и поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.
16 мая госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заверил, что папа римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.
"Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов", – написал Зеленский после встречи с папой римским Львом XIV.
Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что проведение встречи в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.
Мединский анонсировал обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению.
Кроме того, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.
09:37:52 19-05-2025
Готов то он может быть сколько угодно но кто его же указ отменит?
09:43:28 19-05-2025
Ну, а что Стамбуле тогда не стал договариваться, если готов? Или так, через папу попиариться хочется.
10:08:47 19-05-2025
пархатик ни с кем ни о чем договариваться не будет, ни для этого его глобалисты поставили и тянут.
им нужна передышка, чтобы перевести экономику ес на военные рельсы, мобилизоваться и немного подождать пока подрастут 15-18 летние хохляцкие орки.
12:32:13 19-05-2025
написал Зеленский после встречи с папой римским Львом XIV --- получаются два варианта: или папу перед Богом дискредетировал, или, что скорее всего, сам в Бога не верит
16:05:27 19-05-2025
А зеленский готов сразу после переговоров в положительное русло и полное прекращение огня сесть в тюрьму? на пожизненное, хоть повторит сцену из 3 сезона слуги народа где его персонажу объявили импичмент и посадили в тюрьму.
или же зеля после переговоров попытается слинять?