Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией в любом формате

Украинский президент поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров

19 мая 2025, 07:15, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен на диалог с Россией в любом формате, и поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

16 мая госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заверил, что папа римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.

"Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов", – написал Зеленский после встречи с папой римским Львом XIV.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что проведение встречи в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта.

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.

Мединский анонсировал обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению.

Кроме того, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.