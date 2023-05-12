Землетрясение произошло на Алтае

Эпицентр находился неподалёку от сёл Акташ и Чибит

12 мая 2023, 10:11, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: unsplash.com

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Улаганском районе Республики Алтай, следует из данных Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие зафиксировали 11 мая в 04:09. Эпицентр находился неподалёку от сёл Акташ и Чибит. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,7 балла по шкале MSK-64.

Ранее замдиректора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян рассказал, что самые сейсмоопасные регионы России входят в так называемое Тихоокеанское кольцо, в первую очередь, это Курилы и Камчатка. Высокая активность, хоть и в меньше степени, также наблюдается на Алтае и в Байкальской рифтовой зоне.