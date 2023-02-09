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Сотрудник РАН назвал ядерные испытания причиной землетрясений в Турции

После взрывов в атмосфере и под землёй на планете резко увеличилась сейсмическая активность

09 февраля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец заявил, что землетрясение в Турции может быть последствием испытаний ядерного оружия. Как сообщает URA.RU, учёный отметил, что после испытаний в атмосфере и под землёй на планете резко увеличилась сейсмическая активность.

Эксперт добавил, что существуют и другие триггеры подобных природных катаклизмов, в том числе полнолуние, новолуние и другие. Отметим, что последнее полнолуние было 5 февраля – за сутки до землетрясения в Турции. 

"Могут быть стимулированные землетрясения, но они могут случиться, если там уже есть какой-то очаг, который был готов, но ему чуть-чуть не хватало до того, чтобы сорваться. Вот это маленькое воздействие стороннего землетрясения может послужить триггером и сделать его возможным", – добавил Пулинец.

Доктор наук также подчеркнул, что землетрясения в Турции могут стать триггером для аналогичных событий в городах в радиусе 2 тысяч километров. В частности, они могут случиться на Кавказе, в Азербайджане, в Туркмении и на Аравийском полуострове.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки. По последней информации, число погибших выросло до 12 391 человека, количество пострадавших приблизилось к 63 тысячам.

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Комментарии 22

  • последствием испытаний ядерного оружия --- О, а кто недавно испытывал?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ученые предполагают............... Всегда нравилась эта фраза. Ученые-статисты. Так их надо называть.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Может много туда уехало
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Да все недавно испытывали начиная с 1945 года, для планеты это совсем недавно.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Простите, но после исптытаний ЯО всегда, даже если это происходит под землёй, происходит рост радиационного фона, который регистрируется спутниками... А если учесть, что ряхануло не только Междуречье, но и целые САСШ, то что это, "ответочка"? Думаю, эти землетрясы- не тот случай...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • "Ученый" если ты говоришь, ядерные взрывы, то где эти взрывы?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Есть и другое мнение: dikGAZETE: США устроили землетрясения в Турции с помощью проекта HAARP. *** Мало кто знает, но в разработке этого электромагнитного комплекса, являющегося по мнению некоторых ударным электромагнитным геофизическим оружием, участвовали наши земляки, сотрудники Кафедры теоретической физики АГУ, вывезенные в 90-е в США. *** Вкратце суть HAARP заключается в накачке направленными электромагнитными волнами от ударного электромагнитного комплекса плазмоида в ионосфере, который затем самонакачивается энергией солнечного ветра. Управляемый разряд такого гигантского плазмоида над целевой территорией способен вызвать землетрясение и другие погодные и геофизические катаклизмы.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Так бывает:триггер клацнул-землетрясение началось.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Вот вы, дотошный народ. Говорят же вам БИЛИ ВЗРЫВЫ. А это последствия БЫВШИХ ВЗРЫВОВ. А когда были - давно. Слушайте умных людей.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, хватит тут РенТВ устраивать. Я живу в 150км от района землетрясения, в Мерсине. Всё это ваши мировые заговоры идиотизм полный. Проблема тут в другом. Все знали, что район постоянно трясет и больших сдвигов давно не было, но продолжали строить дома не рассчитанные на землетрясение даже в 3 балла. Смотрели сквозь пальцы. Хватит чушь нести.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • На карте ясно видно: трясёт по всему шарику, кроме России. А может быть наши... Овладели управлением землетрясениями.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, хватит тут РенТВ устраивать. ----- Аты, мать твою, кто такой, чтобы нам из турции указывать? Родину предал? От мобилизации дизертировал?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А что сказали цыганские учёные?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • дизертировал - узнаю брата патриота. Как обычно - даже русский язык выучить не в состоянии, зато строчит точно из окопа. Ну он же не предатель, он же на передовой. Правда ведь?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Не надо забывать, что незадолго до этого катаклизма Эрдоган заявил, что Турция выйдет из блока НАТО. Кроме того, Турция блокировала вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Поэтому логично предположить, что против неё могло быть применено геофизическое оружие с целью дестабилизации положения в стране и смещения Эрдогана, ставшего неугодным "закулисе". Ближайшее будущее покажет - получилось или нет.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Эксперт добавил, что существуют и другие триггеры подобных природных катаклизмов, в том числе полнолуние, новолуние и другие. Отметим, что последнее полнолуние было 5 февраля... - Мне это больше понравилось, следующее новолуние 21 февраля.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Переплюнул британских ученых
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А может быть наши... Овладели управлением землетрясениями. **** Работы по созданию ударных электромагнитных комплексов и геофизического оружия велись ещё в СССР в полной секретности. Причём уже тогда в кругах докторов и кандидатов наук говорили о технологиях Теслы. Мало кто знает, но есть версия, что Чернобыльская АЭС была взорвана, чтобы обесточить загоризонтную РЛС "Дуга" ("Дятел") - особо секретный объект "чернобыль-2". Там отрабатывались приёмы РЭБ, глобального электромагнитного удара, накачки ионосферных плазмоидов. Был ещё полигон "Сура", полигоны в Карелии и под Иркутском. Генеральный разработчик был в Москве, в расчётах участвовали физики Иркутска, Барнаула, Карелии. В Барнауле по теме даже защищались студенческие дипломы. В 90-е очень многие были вывезены в США, где продолжили работу по теме и получили за это миллионы долларов.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • "А может быть наши... Овладели управлением землетрясениями." --- Гость, а в таком случае не логичнее тряхануть Америку или хотя бы Японию?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Сотрудник РАН затмил интеллектом всех британских ученых...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • В 90-е очень многие были вывезены в США, где продолжили работу по теме и получили за это миллионы долларов.----и конечно же, Вы можете назвать их фамилии. Ну хоть кого-нибудь
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Незадолго до событий землетрясения была атакована база США в Сирии, короче это было с территории Турции и Азербайджана. Возможно все.
    10 февраля, Гость   Ответить
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