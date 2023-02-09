Сотрудник РАН назвал ядерные испытания причиной землетрясений в Турции

После взрывов в атмосфере и под землёй на планете резко увеличилась сейсмическая активность

09 февраля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: ТАСС

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец заявил, что землетрясение в Турции может быть последствием испытаний ядерного оружия. Как сообщает URA.RU, учёный отметил, что после испытаний в атмосфере и под землёй на планете резко увеличилась сейсмическая активность.

Эксперт добавил, что существуют и другие триггеры подобных природных катаклизмов, в том числе полнолуние, новолуние и другие. Отметим, что последнее полнолуние было 5 февраля – за сутки до землетрясения в Турции.

"Могут быть стимулированные землетрясения, но они могут случиться, если там уже есть какой-то очаг, который был готов, но ему чуть-чуть не хватало до того, чтобы сорваться. Вот это маленькое воздействие стороннего землетрясения может послужить триггером и сделать его возможным", – добавил Пулинец.

Доктор наук также подчеркнул, что землетрясения в Турции могут стать триггером для аналогичных событий в городах в радиусе 2 тысяч километров. В частности, они могут случиться на Кавказе, в Азербайджане, в Туркмении и на Аравийском полуострове.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки. По последней информации, число погибших выросло до 12 391 человека, количество пострадавших приблизилось к 63 тысячам.