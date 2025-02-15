Появилось видео из эпицентра мощного землетрясения на Алтае

Сейсмособытие зафиксировали утром 15 февраля

15 февраля 2025, 12:40, ИА Амител

В соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено землетрясение в его эпицентре в Республике Алтай. Ролик снят в горах и в нем даже можно услышать грохот.

15 февраля в 08:48 ученые зафиксировали землетрясение в Кош-Агачском районе. Интенсивность толчков в эпицентре достигла 8,5 балла.

Толчки были настолько сильными, что их ощутили по всему Горному Алтаю, а также в Алтайском крае, в том числе и в Барнауле, в Кузбассе, Хакасии, Монголии и Китае.