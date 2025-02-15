Появилось видео из эпицентра мощного землетрясения на Алтае
Сейсмособытие зафиксировали утром 15 февраля
15 февраля 2025, 12:40, ИА Амител
В соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено землетрясение в его эпицентре в Республике Алтай. Ролик снят в горах и в нем даже можно услышать грохот.
15 февраля в 08:48 ученые зафиксировали землетрясение в Кош-Агачском районе. Интенсивность толчков в эпицентре достигла 8,5 балла.
Толчки были настолько сильными, что их ощутили по всему Горному Алтаю, а также в Алтайском крае, в том числе и в Барнауле, в Кузбассе, Хакасии, Монголии и Китае.
13:10:54 15-02-2025
Ничего не понятно))
18:44:59 15-02-2025
Гость (13:10:54 15-02-2025) Ничего не понятно)) ... Это горы
13:59:39 15-02-2025
Очень информативное видео. :-)))
14:13:45 15-02-2025
что он делает в 8 утра зимой в горах и конем)))
15:23:03 15-02-2025
Гость (14:13:45 15-02-2025) что он делает в 8 утра зимой в горах и конем)))... Только мы с конём, по горам идём
Мы вдвоём с конём, по горам идём
16:11:49 15-02-2025
Гость (14:13:45 15-02-2025) что он делает в 8 утра зимой в горах и конем)))... Землетрясет Эрлик сам.
Покайтесь, грешные, гроши переведите на безопасный мой счет.
16:34:58 15-02-2025
Гость (14:13:45 15-02-2025) что он делает в 8 утра зимой в горах и конем)))... Живёт там..
19:48:58 15-02-2025
Гость (14:13:45 15-02-2025) что он делает в 8 утра зимой в горах и конем)))... Выйду ночью в горы с конём...
16:52:27 15-02-2025
В 8:48 ещё темно. И это не грохот камней, а шум ветра.
10:11:03 17-02-2025
Гость (16:52:27 15-02-2025) В 8:48 ещё темно. И это не грохот камней, а шум ветра....
сейчас уже светло
11:27:46 16-02-2025
видео не работает