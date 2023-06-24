Участки необходимо юридически оформить и оценить их стоимость

24 июня 2023, 10:20, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Барнаула намерена передать земли в поселке Южном застройщикам для возведения высотных домов и детсада. На днях чиновники согласовали межевание двух пустующих участков на ул. Мусорского, 36. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

Земли расположены в квартале, ограниченном пр. Дзержинского, ул.Белинского, ул. Мусоргского, ул. Полевой. Рядом находятся 11-этажный дом, детский сад, Алтайский политехнический техникум. Огромный пустырь пока используют лишь как автопарковку и зону для выгула собак.

В результате проведенной процедуры межевания специалисты разделили площадку на два участка. Первый (его площадь составляет 1,98 га) предназначен для строительства многоэтажного дома. В нём смогут проживать около 900 человек.

Площадь второй территории составила 68,4 сотки. На ней планируют разместить детский сад на 180 мест. Его смогут посещать не только дети соседней планируемой новостройки, но и существующих многоэтажек.

В ближайшее время Росреестр внесет утвержденные изменения, участки появятся на публичной кадастровой карте, а после специалисты установят их рыночную стоимость и выставят на торги.