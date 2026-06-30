Жара ударила по питомцам: число обращений к ветеринарам в России выросло в четыре раза

Чаще всего ухудшение самочувствия наблюдается у животных, которые уже страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы

30 июня 2026, 20:02, ИА Амител

Собака на прогулке / Фото: amic.ru

С начала лета ветеринары стали значительно чаще принимать домашних животных с нарушениями артериального давления. По словам врача-кардиолога Екатерины Корсаковой, число таких пациентов выросло более чем в четыре раза по сравнению со средними показателями за остальную часть года.

Как рассказала специалист "Shot Проверке", обычно за месяц к ней обращаются шесть-семь владельцев животных с подобной проблемой. Однако летом количество таких пациентов увеличилось до восьми-девяти в неделю.

По словам врача, чаще всего ухудшение самочувствия наблюдается у питомцев, которые уже страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек или эндокринными нарушениями. В группе повышенного риска также находятся пожилые животные, которым особенно тяжело переносить жаркую погоду.

При подозрении на проблемы с артериальным давлением ветеринары проводят обследование практически так же, как и людям. Для этого используют специальный тонометр с уменьшенной манжетой, которую закрепляют на лапе или хвосте животного.

Екатерина Корсакова отмечает, что поводом для обращения к специалисту могут стать внезапное ухудшение зрения, потеря ориентации, нарушение координации движений, судороги, одышка, учащенное сердцебиение, выраженная слабость или отказ питомца от еды.

Ветеринары призывают владельцев не объяснять необычное поведение домашних животных только жаркой погодой. Если питомец стал вялым, потерял аппетит или начал вести себя непривычно, специалисты рекомендуют не откладывать визит в ветеринарную клинику, поскольку подобные симптомы могут свидетельствовать не только о перегреве, но и о серьезных проблемах со здоровьем.