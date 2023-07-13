Городские службы Барнаула из-за аномальной жары поливают асфальт, деревья и кусты

На водоемах тем временем проводят рейды, чтобы люди не купались в неположенных местах

13 июля 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле 13 июля городские службы ведут профилактические работы в условиях аномальной жары, сообщили в мэрии.

Так, рабочие "Автодорстроя" поливают дороги на главных проспектах, площадях и улицах Малахова, Георгиева, Гоголя, Димитрова и многих других. Делают это, чтобы избежать размягчения и повреждения колесами асфальта в высокую температуру.

Бригады учреждения "Благоустройство и озеленение", в свою очередь, в усиленном режиме поливают деревья и кустарники в парках, скверах и благоустроенных зеленых зонах. Аналогичные работы ежедневно проводят на газонах и цветниках.

Чтобы жители пригорода в жару не испытывали нехватки в холодной воде, "Барнаульский водоканал" нарастил мощности на артезианских водозаборах и запустил в некоторых населенных пунктах дополнительные скважины.

Кроме того, на водных объектах сотрудники МЧС, администраций и правоохранительных органов проводят рейды по местам, где купаться не положено. С горожанами проводят информационно-разъяснительную работу, причем особое внимание уделяют детям, пришедшим на водоемы без взрослых.

Как отмечают в администрации города, аномальная жара сохранится в Алтайском крае до 15 июля. При этом 13 и 14 числа в регионе ожидается до +40 градусов, следует из данных регионального Гидрометцентра. В связи с этим жителям Алтайского края напомнили, как вести себя в такую погоду.