Главным подозреваемым по делу "политеховского" маньяка, который совершил ряд убийств в 1998-2000 годах, является экс-замглавы Калманского района Виталий Манишин

26 сентября 2023, 08:15, Антон Дегтярев

Жена Виталия Манишина (в центре) / Фото: amic.ru

У Виталия Манишина, который является главным подозреваемым по делу "политеховского" маньяка, до сих пор нет адвоката, он отказался уже от пяти защитников. Жена Манишина Татьяна Лопина не может с ним встретиться, задержанный не отвечает на письма, связаться с ним по телефону семье не дают. Также в доме Манишина было уже три обыска, когда правоохранители "переворачивали дом вверх дном". Как живет семья Манишина, amic.ru рассказала супруга обвиняемого.

"Внуки плохо спят и боятся людей в масках"

По словам Татьяны Лопиной, сейчас в их семье спокойно не живется никому. Она говорит, что каждый раз после выхода новых статей о Манишине в СМИ ей становится плохо – у нее, как подчеркивает женщина, гипертония и постоянно повышается давление. Поэтому в интернет лишний раз она не заходит.

Еще больше семью тревожат регулярные обыски в доме, в котором проживал подозреваемый. По словам Лопиной, из-за них "внуки плохо спят и боятся людей в масках". Сейчас дети просыпаются буквально от каждого шороха, подчеркнула женщина.

"Когда его задерживали, полицейские провели обыск, все забрали, никто никому не препятствовал. Потом приехали во второй раз в июле, залетели домой. Говорят: "Вам звонил следователь, просил трудовую книжку, и вы ее не отдали". Но у меня не спрашивали его трудовую книжку вообще, я бы спокойно ее отдала, мне она не нужна. Переворачивать дом зачем? Они зашли, повредили зеркало, оно упало, чуть не убило внучку. Потом они приезжают в третий раз – 8 августа, говорят, нужно на чердак. Забрали даже детские тетрадки, компьютер сына, изъяли у меня телефон, до сих пор не вернули. Говорят, он уже несколько месяцев проходит компьютерные исследования", – отметила Татьяна.

Без свиданий и адвокатов

Связаться с Манишиным семья все еще не может. По словам Татьяны Лопиной, в свидании им отказывают. Родственники отправляли обвиняемому письма, но ответа на них не было. Полицейские утверждали, что поговорить с Манишиным можно по телефону, но такую возможность родственникам не предоставили.

Виталий Манишин / Фото: администрация Калманского района

Родные отправили Манишину несколько посылок, но получил он их или нет, никто не знает. Адвокатов – претендентов на официальную защиту подозреваемого – к нему тоже не допускают, якобы потому, что он от всех защитников отказывается.

"Четверых или пятерых адвокатов пробовали назначить. Он пишет ходатайства одно за другим, чтобы не допускали адвокатов. Так это постоянно длится – то он берет адвоката, то отказывается. Сколько ни пробовали, все равно ни одного не допустили. Сейчас адвоката все еще нет. Я не верю, что он сам отказывается от защитника. Мы за чистое, справедливое расследование, чтобы все было по закону", – пояснила Лопина.

"Жители уверены, что это не он"

Кроме того, добавляет Татьяна, по их селу ездят полицейские и уговаривают местных жителей дать свидетельские показания против Манишина – якобы они видели мужчину в лесополосе или в других местах. При этом местные лжесвидетельствовать против соседа не собираются, отметила она.

"Людей даже в школе собирали, опрашивали. Никто его за такими делами не видел. Да и кто его мог видеть, если он целыми днями работал? Жители все уверены, что это не он. Со стороны жителей села на нас давление не оказывается – отношения с ними у нас какие были, такие и есть. Все думают, что его показания получены насильственным путем. Человек до 2000 года был убийцей, а потом стал порядочным человеком, как это может быть? Он руки на детей ни разу не поднял, грамот у него много, порядочный человек", – настаивает Татьяна.

Сейчас семья Манишина требует, в первую очередь, прозрачного и законного суда над ним. Лопина подчеркивает: подозреваемому нужно дать возможность связаться с внешним миром, допустить к нему родственников и адвоката.

Жена Виталия Манишина (в центре) / Фото: amic.ru

В чем подозревают Виталия Манишина?

52-летнего замглавы Калманского района Виталия Манишина задержали 23 июня по подозрению в убийстве и попытке изнасилования девушки в 1989 году в лесополосе в селе Зелёная Дубрава Родинского района. Долгое время оно оставалось нераскрытым, однако потом доказательства указали на Манишина. В ходе допросов он признался и в убийствах пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году. Ранее главным подозреваемым по этому делу был Александр Анисимов, который покончил с собой в 2000-м. После этого убийства в городе прекратились.

Также Telegram-канал Shot 21 сентября сообщил, что Манишин запутался и рассказал следствию о четырех новых потерпевших – 17-летней Елене Анисимовой, 26-летней Наталье Бердышевой, 21-летней девушке по имени Чодураа Ооржак, а также 54-летней Валентине Михайлюковой, тела которых обнаружили в 1999-2000 годах.

Сейчас Виталий Манишин находится в СИЗО, мера пресечения действует до 1 октября. В ближайшее время Октябрьский районный суд должен решить вопрос о ее продлении.