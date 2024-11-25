Женщинам на Алтае рассказали, сколько нужно детей для выхода на пенсию пораньше

Также должны быть соблюдены несколько условий

25 ноября 2024, 15:25, ИА Амител

Многодетная мать / Фото: unsplash.com / krakenimages

Женщина, у которой как минимум трое детей, может выйти на пенсию досрочно. Об этом рассказали в Отделении Социального фонда России по Алтайскому краю.

"Досрочная страховая пенсия по старости назначается женщинам, родившим пятерых и более детей, достигшим возраста 50 лет; женщинам, родившим четверых детей и достигшим возраста 56 лет; женщинам, родившим троих детей и достигшим возраста 57 лет", – рассказали в ведомстве.

При этом должны быть соблюдены следующие условия: воспитание детей до достижения ими возраста восьми лет, наличие страхового стажа не менее 15 лет, наличие величины ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) в размере не менее 28,2 в 2024 году.

Ранее пенсионный возраст для многодетных женщин хотели значительно снизить. А отцам предложили за каждого ребенка на один год снижать возраст выхода на пенсию.