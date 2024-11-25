Женщинам на Алтае рассказали, сколько нужно детей для выхода на пенсию пораньше
Также должны быть соблюдены несколько условий
25 ноября 2024, 15:25, ИА Амител
Женщина, у которой как минимум трое детей, может выйти на пенсию досрочно. Об этом рассказали в Отделении Социального фонда России по Алтайскому краю.
"Досрочная страховая пенсия по старости назначается женщинам, родившим пятерых и более детей, достигшим возраста 50 лет; женщинам, родившим четверых детей и достигшим возраста 56 лет; женщинам, родившим троих детей и достигшим возраста 57 лет", – рассказали в ведомстве.
При этом должны быть соблюдены следующие условия: воспитание детей до достижения ими возраста восьми лет, наличие страхового стажа не менее 15 лет, наличие величины ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) в размере не менее 28,2 в 2024 году.
Ранее пенсионный возраст для многодетных женщин хотели значительно снизить. А отцам предложили за каждого ребенка на один год снижать возраст выхода на пенсию.
15:37:11 25-11-2024
Такое чувство, что тебя хотят опять обмануть
16:31:50 25-11-2024
Было много -много лет назад. Женщины, родившие 3-х детей, уходят в 50 лет на пенсию. Узнала случайно, зайдя в соцзащиту году этак в 1994... Подходила под эту льготу. Однако, когда случилось 50 лет, ее уже отменили. Рожала не для этого, но обманули(((.
16:45:22 25-11-2024
Светлана (16:31:50 25-11-2024) Было много -много лет назад. Женщины, родившие 3-х детей, ух... Да, у нас пенсионные законы очень переменчивы, пока до пенсии доживешь 59 раз все поменяется)
17:23:46 25-11-2024
Социальная пенсия 12608 рублей в Алтайском крае. Как люди живут?...
17:49:37 25-11-2024
А у инвалидов 2 и 3 группы тоже пенсии 12- 13 тысяч, вообще...
08:27:53 26-11-2024
Гость (17:49:37 25-11-2024) А у инвалидов 2 и 3 группы тоже пенсии 12- 13 тысяч, вообще.... группа рабочая, можно зарплатой добавлять
21:24:53 25-11-2024
"Такое чувство, что тебя хотят опять обмануть..."
Ваше чувство Вас не обманывает. Почаще прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.