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Женщинам на Алтае рассказали, сколько нужно детей для выхода на пенсию пораньше

Также должны быть соблюдены несколько условий

25 ноября 2024, 15:25, ИА Амител

Многодетная мать / Фото: unsplash.com / krakenimages
Многодетная мать / Фото: unsplash.com / krakenimages

Женщина, у которой как минимум трое детей, может выйти на пенсию досрочно. Об этом рассказали в Отделении Социального фонда России по Алтайскому краю.

"Досрочная страховая пенсия по старости назначается женщинам, родившим пятерых и более детей, достигшим возраста 50 лет; женщинам, родившим четверых детей и достигшим возраста 56 лет; женщинам, родившим троих детей и достигшим возраста 57 лет", – рассказали в ведомстве.

При этом должны быть соблюдены следующие условия: воспитание детей до достижения ими возраста восьми лет, наличие страхового стажа не менее 15 лет, наличие величины ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) в размере не менее 28,2 в 2024 году.

Ранее пенсионный возраст для многодетных женщин хотели значительно снизить. А отцам предложили за каждого ребенка на один год снижать возраст выхода на пенсию.

Пенсионер / Фото: unsplash.com / Danie Franco

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НОВОСТИОбщество

пенсии Многодетные семьи

Комментарии 7

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Гость

15:37:11 25-11-2024

Такое чувство, что тебя хотят опять обмануть

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Светлана

16:31:50 25-11-2024

Было много -много лет назад. Женщины, родившие 3-х детей, уходят в 50 лет на пенсию. Узнала случайно, зайдя в соцзащиту году этак в 1994... Подходила под эту льготу. Однако, когда случилось 50 лет, ее уже отменили. Рожала не для этого, но обманули(((.

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Гость

16:45:22 25-11-2024

Светлана (16:31:50 25-11-2024) Было много -много лет назад. Женщины, родившие 3-х детей, ух... Да, у нас пенсионные законы очень переменчивы, пока до пенсии доживешь 59 раз все поменяется)

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Гость

17:23:46 25-11-2024

Социальная пенсия 12608 рублей в Алтайском крае. Как люди живут?...

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Гость

17:49:37 25-11-2024

А у инвалидов 2 и 3 группы тоже пенсии 12- 13 тысяч, вообще...

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Гость

08:27:53 26-11-2024

Гость (17:49:37 25-11-2024) А у инвалидов 2 и 3 группы тоже пенсии 12- 13 тысяч, вообще.... группа рабочая, можно зарплатой добавлять

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Гость

21:24:53 25-11-2024

"Такое чувство, что тебя хотят опять обмануть..."
Ваше чувство Вас не обманывает. Почаще прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.

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