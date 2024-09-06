Барнаульцы назвали ключевые качества для головокружительного карьерного роста
Как оказалось, работники переоценивают роль везения и интуиции, но недооценивают командные навыки
06 сентября 2024, 12:16, ИА Амител
Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили у жителей Барнаула, какие личные характеристики и насколько сильно способствуют карьерному росту.
Работодатели и сотрудники во многом сходятся во мнении относительно качеств, которые важны для карьерного роста.
"По мнению представителей компаний, чаще всего продвигаются по службе ответственные сотрудники – этот параметр набрал 8,3 балла из 10 возможных у работодателей и 7,7 балла – у сотрудников. Также значительную роль в построении карьеры играют знания в профессиональной области: 8,2 балла и 7,4 балла соответственно", – говорится в исследовании.
Что касается красоты и привлекательности, то они, по мнению работодателей и сотрудников, оказывают наименьшее влияние на карьеру – 3,5 балла и 3,7 балла соответственно.
Рекрутеры придают большее значение таким качествам, как стрессоустойчивость (7,6 балла против 6,6 в ответах барнаульцев), умение работать в команде (7,3 против 5,9 балла) и лояльность к компании (6,6 и 4,7 балла). А сотрудники больше ценят интуицию (6 баллов против 4,2 по ответам работодателей) и удачу (5 и 3,3 балла).
"Барнаульцы немного недооценивают важность обучаемости: HR-менеджеры ставят ее на третье место (8 баллов), в то время как работники оценили важность этой характеристики на 7,1 балла", – указали социологи.
Мужчины считают наиболее важным качеством для карьеры знания в профессиональной области, больше внимания уделяют влиянию связей, а также чаще говорят, что им просто повезло. Женщины выше оценивают влияние интуиции и способности работать в команде.
Опрос проведен среди представителей экономически активного населения Барнаула и компаний-работодателей с 24 июня по 4 сентября 2024 года.
12:31:21 06-09-2024
а где родственные и прочие связи, м?
12:34:10 06-09-2024
связи - необязательно родственные но должны быть это ключевой и навык и требование для карьерного роста а так ты можешь быть офигительно исполнительным ответственным и обучаемым но всегда есть друг брат сват который станет начальником а на тебе будут ехать потому что ты ответственный обучаемый и исполнительный.
15:47:19 06-09-2024
Гость (12:34:10 06-09-2024) связи - необязательно родственные но должны быть это ключев... Я всего добилась сама, и папа-депутат мне совсем не помогал учиться в Европе и в открытии своей фирмы