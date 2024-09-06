Барнаульцы назвали ключевые качества для головокружительного карьерного роста

Как оказалось, работники переоценивают роль везения и интуиции, но недооценивают командные навыки

06 сентября 2024, 12:16, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили у жителей Барнаула, какие личные характеристики и насколько сильно способствуют карьерному росту.

Работодатели и сотрудники во многом сходятся во мнении относительно качеств, которые важны для карьерного роста.

"По мнению представителей компаний, чаще всего продвигаются по службе ответственные сотрудники – этот параметр набрал 8,3 балла из 10 возможных у работодателей и 7,7 балла – у сотрудников. Также значительную роль в построении карьеры играют знания в профессиональной области: 8,2 балла и 7,4 балла соответственно", – говорится в исследовании.

Что касается красоты и привлекательности, то они, по мнению работодателей и сотрудников, оказывают наименьшее влияние на карьеру – 3,5 балла и 3,7 балла соответственно.

Рекрутеры придают большее значение таким качествам, как стрессоустойчивость (7,6 балла против 6,6 в ответах барнаульцев), умение работать в команде (7,3 против 5,9 балла) и лояльность к компании (6,6 и 4,7 балла). А сотрудники больше ценят интуицию (6 баллов против 4,2 по ответам работодателей) и удачу (5 и 3,3 балла).

"Барнаульцы немного недооценивают важность обучаемости: HR-менеджеры ставят ее на третье место (8 баллов), в то время как работники оценили важность этой характеристики на 7,1 балла", – указали социологи.

Мужчины считают наиболее важным качеством для карьеры знания в профессиональной области, больше внимания уделяют влиянию связей, а также чаще говорят, что им просто повезло. Женщины выше оценивают влияние интуиции и способности работать в команде.

Опрос проведен среди представителей экономически активного населения Барнаула и компаний-работодателей с 24 июня по 4 сентября 2024 года.