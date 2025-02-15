"Жесткая суматоха". Опубликованы кадры эвакуации школьников после землетрясения на Алтае
Детей отпустили домой
15 февраля 2025, 13:15, ИА Амител
В соцсетях опубликовали видео с кадрами эвакуации детей из школы в селе Кош-Агач Республики Алтай, неподалеку от которого утром 15 февраля произошло мощное землетрясение.
На записи видно, как во дворе школы собралось большое число школьников, которых отпустили домой после толчков.
"Все столпились. Жесткая суматоха", – комментируют дети.
По предварительным данным МЧС, пострадавших в результате землетрясения нет. Ведомство сообщило лишь о незначительных повреждениях штукатурки в одной из сельских школ Онгудайского района.
15:31:47 15-02-2025
Очень удивили тем, что дети учатся по субботам. Мои не учатся и наша школа вообще не работает в субботу. И потом – почему хаотичная такое событие при эвакуации? Школы должны обязательно тренировать учащихся на случай Пожаров и прочего, чтобы не было паники а тут какой-то Дурдом явный нарушения со стороны администрации школы
09:49:13 16-02-2025
Гость (15:31:47 15-02-2025) Очень удивили тем, что дети учатся по субботам. Мои не учатс...
Еще один мамкин эксперд из под плинтуса вылез!