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Житель Алтая оперативно нашел 700 тысяч рублей, чтобы побыстрее выехать из России

На мужчину было заведено 23 исполнительных производства

22 января 2025, 13:30, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае житель Камня-на-Оби, не уплачивавший налоги и сборы, накопил задолженность более 700 тыс. рублей и попытался выехать из страны, сообщает региональная ФССП.

"На недисциплинированного каменца было заведено 23 исполнительных производства о взыскании налоговой задолженности. Судебные приставы-исполнители временно вынесли мужчине постановление о запрете выезда за пределы РФ", – рассказали в ведомстве.

Накануне мужчине срочно понадобилось вылететь за границу. Желая побыстрее отправиться в другую страну, он нашел необходимую сумму и погасил задолженность.

Ранее другой житель Алтая пошел на СВО, чтобы погасить долги по кредитам, а еще один мужчина пошел на СВО, чтобы оплатить долги возлюбленной.

Собака и девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край налоги долги

Комментарии 12

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Гость

13:39:53 22-01-2025

ну оплатил-молодец..к чему новость то

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Гость

14:11:09 22-01-2025

Гость (13:39:53 22-01-2025) ну оплатил-молодец..к чему новость то... Рассказать какие приставы «молодцы»! Знакомая поведала историю, как относила приставам документ из суда, чтобы отменили блокировку. Приставы отказались выдать бумажный вариант для предоставления банку, поскольку на Пушкина ,17 б у них якобы не работает принтер! А когда проведут электронную отмену, тоже неизвестно. Видимо, интернет не работает. Хотя похоже, что-то личное. Чья-то дружеская просьба. Потому что заблокировать именно в праздничные дни без предупреждения, чтобы не было возможности выяснить в суде что и почему, понимая, что явно будет обратный ход после выходных - очень похоже на оказание услуги.

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Гость

16:16:05 22-01-2025

Гость (14:11:09 22-01-2025) Рассказать какие приставы «молодцы»! Знакомая поведала исто... Не работает принтер - пусть пишут от руки. Какие проблемы? Листок бумаги, ручка, пять минут времени, главное поставят печать и роспись.

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Гость

16:35:06 22-01-2025

Гость (14:11:09 22-01-2025) Рассказать какие приставы «молодцы»! Знакомая поведала исто... В праздничные дни, особенно новогодние , вторая половина последнего рабочего дня года - вот маркеры, по которым сразу видно, что приставы стараются протащить что-то левое, незаконное.

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Гость

17:17:43 23-01-2025

Гость (14:11:09 22-01-2025) Рассказать какие приставы «молодцы»! Знакомая поведала исто... Приставы тоже люди и очень бояться жалоб обращений к вышестоящему начальству! Проверено!.. Тогда все очень быстро делается и выполняется, и сразу принтеры находятся!.....

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Гость

14:00:57 22-01-2025

Прекрасная новость. Ибо нефиг.

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гость

15:13:29 22-01-2025

Гость (14:00:57 22-01-2025) Прекрасная новость. Ибо нефиг. ... так и вы от этого не застрахованы,зная как работают наши чиновники

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И

11:11:16 23-01-2025

гость (15:13:29 22-01-2025) так и вы от этого не застрахованы,зная как работают наши чин... Плати налоги и не выдумывай чушь всякую

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Гость

14:14:42 22-01-2025

Реклама доблестных блюстителей судебных производств

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Гость

15:03:31 22-01-2025

срочно понадобилось вылететь за границу --- что-то узнал, по возрасту и здоровью наверное подходит

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Гость

19:00:21 22-01-2025

Ну эти страшилки написать они могут.

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Гость

19:42:32 22-01-2025

Гость (19:00:21 22-01-2025) Ну эти страшилки написать они могут.... Похоже, мужик столько увёл в дальние страны, что мелочь кинул на прощание)))

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