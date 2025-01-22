Житель Алтая оперативно нашел 700 тысяч рублей, чтобы побыстрее выехать из России

На мужчину было заведено 23 исполнительных производства

22 января 2025, 13:30, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае житель Камня-на-Оби, не уплачивавший налоги и сборы, накопил задолженность более 700 тыс. рублей и попытался выехать из страны, сообщает региональная ФССП.

"На недисциплинированного каменца было заведено 23 исполнительных производства о взыскании налоговой задолженности. Судебные приставы-исполнители временно вынесли мужчине постановление о запрете выезда за пределы РФ", – рассказали в ведомстве.

Накануне мужчине срочно понадобилось вылететь за границу. Желая побыстрее отправиться в другую страну, он нашел необходимую сумму и погасил задолженность.

Ранее другой житель Алтая пошел на СВО, чтобы погасить долги по кредитам, а еще один мужчина пошел на СВО, чтобы оплатить долги возлюбленной.