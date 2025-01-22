Житель Алтая оперативно нашел 700 тысяч рублей, чтобы побыстрее выехать из России
На мужчину было заведено 23 исполнительных производства
22 января 2025, 13:30, ИА Амител
В Алтайском крае житель Камня-на-Оби, не уплачивавший налоги и сборы, накопил задолженность более 700 тыс. рублей и попытался выехать из страны, сообщает региональная ФССП.
"На недисциплинированного каменца было заведено 23 исполнительных производства о взыскании налоговой задолженности. Судебные приставы-исполнители временно вынесли мужчине постановление о запрете выезда за пределы РФ", – рассказали в ведомстве.
Накануне мужчине срочно понадобилось вылететь за границу. Желая побыстрее отправиться в другую страну, он нашел необходимую сумму и погасил задолженность.
Ранее другой житель Алтая пошел на СВО, чтобы погасить долги по кредитам, а еще один мужчина пошел на СВО, чтобы оплатить долги возлюбленной.
13:39:53 22-01-2025
ну оплатил-молодец..к чему новость то
14:11:09 22-01-2025
Гость (13:39:53 22-01-2025) ну оплатил-молодец..к чему новость то... Рассказать какие приставы «молодцы»! Знакомая поведала историю, как относила приставам документ из суда, чтобы отменили блокировку. Приставы отказались выдать бумажный вариант для предоставления банку, поскольку на Пушкина ,17 б у них якобы не работает принтер! А когда проведут электронную отмену, тоже неизвестно. Видимо, интернет не работает. Хотя похоже, что-то личное. Чья-то дружеская просьба. Потому что заблокировать именно в праздничные дни без предупреждения, чтобы не было возможности выяснить в суде что и почему, понимая, что явно будет обратный ход после выходных - очень похоже на оказание услуги.
16:16:05 22-01-2025
Гость (14:11:09 22-01-2025) Рассказать какие приставы «молодцы»! Знакомая поведала исто... Не работает принтер - пусть пишут от руки. Какие проблемы? Листок бумаги, ручка, пять минут времени, главное поставят печать и роспись.
16:35:06 22-01-2025
Гость (14:11:09 22-01-2025) Рассказать какие приставы «молодцы»! Знакомая поведала исто... В праздничные дни, особенно новогодние , вторая половина последнего рабочего дня года - вот маркеры, по которым сразу видно, что приставы стараются протащить что-то левое, незаконное.
17:17:43 23-01-2025
Гость (14:11:09 22-01-2025) Рассказать какие приставы «молодцы»! Знакомая поведала исто... Приставы тоже люди и очень бояться жалоб обращений к вышестоящему начальству! Проверено!.. Тогда все очень быстро делается и выполняется, и сразу принтеры находятся!.....
14:00:57 22-01-2025
Прекрасная новость. Ибо нефиг.
15:13:29 22-01-2025
Гость (14:00:57 22-01-2025) Прекрасная новость. Ибо нефиг. ... так и вы от этого не застрахованы,зная как работают наши чиновники
11:11:16 23-01-2025
гость (15:13:29 22-01-2025) так и вы от этого не застрахованы,зная как работают наши чин... Плати налоги и не выдумывай чушь всякую
14:14:42 22-01-2025
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15:03:31 22-01-2025
срочно понадобилось вылететь за границу --- что-то узнал, по возрасту и здоровью наверное подходит
19:00:21 22-01-2025
Ну эти страшилки написать они могут.
19:42:32 22-01-2025
Гость (19:00:21 22-01-2025) Ну эти страшилки написать они могут.... Похоже, мужик столько увёл в дальние страны, что мелочь кинул на прощание)))