Житель Белокурихи заплатит 30 тысяч рублей за отстрел трех косуль

Во время судебного заседания обвиняемый и его защитник ходатайствовали о прекращении уголовного преследования

24 июля 2026, 08:05, ИА Амител

Сезон охоты / Охотник / Лес / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жителя Белокурихи освободили от уголовной ответственности за незаконную охоту на трех сибирских косуль. После возмещения ущерба и выплаты судебного штрафа уголовное дело в отношении мужчины прекратили, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

По данным ведомства, на территории Алтайского района мужчина без соответствующего разрешения добыл трех сибирских косуль. В результате его действий государственному охотничьему фонду России был причинен ущерб в размере 120 тысяч рублей. По факту незаконной охоты в отношении жителя Белокурихи возбудили уголовное дело.

Во время судебного заседания обвиняемый и его защитник ходатайствовали о прекращении уголовного преследования с назначением судебного штрафа. Они указали, что мужчина полностью возместил ущерб государственному охотничьему фонду и загладил вред, причиненный преступлением.

Суд учел, что фигурант ранее не был судим, возместил причиненный ущерб, а также принял во внимание характер и тяжесть совершенного преступления. В результате уголовное дело прекратили, назначив мужчине судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Как отметили в ведомстве, штраф уже оплачен.