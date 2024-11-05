Житель Бийска получил штраф за оскорбления по телефону

Мужчина использовал нецензурную брань в отношении оператора

05 ноября 2024, 14:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Бийчанин разговаривал с оператором и в нецензурной форме выразил свое недовольство. В ответ на это сотрудница компании обратилась в прокуратуру, сообщает пресс-служба Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Жительница Бийска обратилась в правоохранительные органы по факту оскорблений, высказанных в ее адрес. В ходе телефонного разговора с ней мужчина использовал оскорбительные фразы и нецензурную брань.

При рассмотрении дела бийчанин заявил, что был возмущен качеством услуг, оказанных компанией.

Суд пришел к выводу, что высказывая негативные отзывы, виновный допустил оскорбления в адрес конкретного лица. При этом он использовал слова и выражения в форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили ему наказание в виде штрафа. Размер взыскания составил 3 тысячи рублей.