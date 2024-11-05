Житель Бийска получил штраф за оскорбления по телефону
Мужчина использовал нецензурную брань в отношении оператора
05 ноября 2024, 14:40, ИА Амител
Бийчанин разговаривал с оператором и в нецензурной форме выразил свое недовольство. В ответ на это сотрудница компании обратилась в прокуратуру, сообщает пресс-служба Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Жительница Бийска обратилась в правоохранительные органы по факту оскорблений, высказанных в ее адрес. В ходе телефонного разговора с ней мужчина использовал оскорбительные фразы и нецензурную брань.
При рассмотрении дела бийчанин заявил, что был возмущен качеством услуг, оказанных компанией.
Суд пришел к выводу, что высказывая негативные отзывы, виновный допустил оскорбления в адрес конкретного лица. При этом он использовал слова и выражения в форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности.
Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили ему наказание в виде штрафа. Размер взыскания составил 3 тысячи рублей.
14:56:01 05-11-2024
А чо в итоге с качеством услуг, оказанных компанией? Они соответствуют общепринятым нормам морали и нравственности?
14:57:01 05-11-2024
А никто не жаловался в поркуратуру на действия операторов? Например, МегаФон на корпоративных тарифных планах, подключенных по программе "наши люди" тихонько отключил безлимит на Мегу и подключил идиотский автоответчик, имитирующий разговор с живым человеком. Параллельно были украдены накопленные гигабайты. И что, мужик радоваться такому хамству должен? А Билайн? Ежедневно, не смотря на то, что симка не воткнута в телефон, списывает деньги за якобы использовавшийся фактически интернет! Молодцы какие- пятак со старухи, 20 старух уже рупь! (с) Раскольников.
15:24:34 05-11-2024
Многие компании хамски себя ведут - спамят звонками, ставят бота на единственный контактный номер, самовольно подключают платные услуги и меняют условия тарифа.
15:46:26 05-11-2024
Гость (15:24:34 05-11-2024) Многие компании хамски себя ведут - спамят звонками, ставят ... Чуть больше, чем все, себя так ведут.
16:30:08 05-11-2024
Гость (15:24:34 05-11-2024) Многие компании хамски себя ведут - спамят звонками, ставят ... Напишите в Техподдержку Оператора которым пользуетесь.
И звонки и сообщения прекратятся.
Я так делал с Мегафоном и ГазПромБанком.
16:25:51 05-11-2024
Мировой судья? Может тут знакомый был?
16:36:54 05-11-2024
А мошенникам можно хамить?
19:07:15 05-11-2024
Он точно разговаривал с оператором? И сказали"а", говорите "б"! Почему автор статьи не указал, какой именно оператор такой нежный? Зачем делаете безадресные вбросы? Кто-то обманывает клиентов, выводит на эмоции, потом подает в суд. Хотим знать, у какого оператора появился новый способ заработка. Может, люди призадумаются, надо ли иметь подобную связь, чтобы не угодить в подсудимые.
20:16:12 05-11-2024
"Лучше громко ругаться матом, и быть хорошим человеком, чем тихой воспитанной сволочью!" (Ф.Г.Раневская)
А нашей нынешней жизни, уж слишком много возникает ситуёвин, когда без мата не обойтись! Высказал мужик, значит было за что! Расплодилось уже, слишком дофига всяких "неженок"...