Житель Новоалтайска должен был получить посылку, но лишился 168 тысяч рублей

26 января 2026, 12:30, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Новоалтайске местный житель 2003 года рождения стал жертвой мошенников, пытаясь получить якобы пришедшую на его имя посылку. С заявлением о хищении денег молодой человек обратился в отдел МВД России по городу Новоалтайску.

Как сообщили в полиции, сначала парню позвонил неизвестный, который представился курьером и сообщил о посылке. Собеседник уточнил, в какое почтовое отделение удобнее доставить отправление, а затем попросил продиктовать код из СМС-сообщения. После того как молодой человек передал код, разговор был прерван.

Примерно через час ему позвонил другой незнакомец, назвавшийся сотрудником портала "Госуслуги". Он сообщил, что ранее заявитель общался с мошенником, который с помощью СМС-кода получил доступ к его аккаунту. Далее звонивший предложил "помощь" в восстановлении доступа и направил молодого человека в мессенджер, где была отправлена ссылка.

По этой ссылке потерпевшего связали с "сотрудником Центробанка". Тот заявил, что мошенники якобы получили доступ к банковскому счету, и все средства необходимо срочно перевести на "безопасный" счет. Следуя указаниям, молодой человек перевел 105 тысяч рублей.

После этого злоумышленники сообщили о необходимости решить вопрос с "кредитным потенциалом", снять самозапрет на кредиты и оформить заем. Когда кредит был одобрен, потерпевший перевел по указанным реквизитам еще 63 тысячи рублей. Ему пообещали, что после завершения всех операций деньги будут возвращены.

Позднее лжесотрудник Центробанка вновь связался с молодым человеком и заявил, что в его доме якобы необходимо провести обыск. После этого потерпевший понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию.

Общий ущерб составил 168 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

