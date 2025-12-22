НОВОСТИПроисшествия

На Алтае мужчина попросил тещу перечислить мошенникам 540 тысяч рублей

Хотели купить снегоход по полной предоплате

22 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

В Алтайском крае 70-летняя жительница Тальменского района перечислила мошенникам деньги за несуществующий снегоход, сообщает региональное МВД.

«Позвонил зять, находящийся на вахте, пояснил, что не может оплатить покупку и доставку снегохода, и попросил оплатить покупку, переведя теще 540 тысяч рублей, которые женщина далее перевела по указанным реквизитам», – рассказали в ведомстве.

После этого продавец перестал выходить на связь, а снегоход в назначенную дату так и не был доставлен. Женщина поняла, что ее и зятя обманули мошенники.

Ранее мошенники заставили 74-летнюю пенсионерку из Новосибирска приехать в Барнаул и похитить деньги у 86-летней жительницы.

Гость

11:07:11 22-12-2025

Это будет теперь до бесконечности

Musik

11:38:08 22-12-2025

тещя мировая и зачетная - тест прашла.
уважение! повезло мужику!

Гость

22:37:11 22-12-2025

Musik (11:38:08 22-12-2025) тещя мировая и зачетная - тест прашла. уважение! повезло... В таких случаях карты на тёщу просто оформляются. Причём здесь тёща, по факту?

