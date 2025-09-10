Житель Подмосковья выиграл 33 миллиона рублей в лотерею

Его история выигрышей началась еще в советское время

10 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Пенсионер из Московской области стал одним из трех победителей лотереи "Мечталлион", разделив суперприз в размере более 100 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Мужчина по имени Анатолий купил три билета в местном магазине "Пятерочка" и выиграл 33 миллиона рублей.

Как рассказал сам победитель, он редко участвует в лотереях, но всегда верил в удачу. Его история выигрышей началась еще в советское время, когда он получил 300 рублей – по тем временам значительную сумму.

Анатолий хочет потратить деньги на строительство дачи на Черном море, подарить дочери машину и помочь сыну со строительством дома в Подмосковье.