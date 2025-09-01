Новосибирский пенсионер стал миллионером, выиграв в лотерею

Михаил Стулов долгие годы участвовал в лотереях, используя для покупки новых билетов деньги с предыдущих небольших выигрышей

01 сентября 2025, 22:41, ИА Амител

Гора рублей / Фото: amic.ru

Житель Новосибирска Михаил Стулов, всю жизнь проработавший строителем-сантехником, стал миллионером. Как сообщает atas.info, мужчина случайно выбрал билет и выиграл 1 млн рублей в "Русском лото".

«Сначала не поверил глазам. Даже умылся холодной водой, думал – показалось. Но сумма не изменилась. Продавец в точке "Столото" вообще глаза округлила и закричала: "Миллион!"», – рассказал пенсионер.

Стулов долгие годы участвовал в лотереях, используя для покупки новых деньги с предыдущих небольших выигрышей. Свободное время он посвящает пайке труб и установке радиаторов, а в теплый сезон с удовольствием плавает в местных водоемах. Выигранные средства пенсионер планирует направить на давно назревший ремонт в собственной квартире.