Новосибирский пенсионер стал миллионером, выиграв в лотерею
Михаил Стулов долгие годы участвовал в лотереях, используя для покупки новых билетов деньги с предыдущих небольших выигрышей
01 сентября 2025, 22:41, ИА Амител
Житель Новосибирска Михаил Стулов, всю жизнь проработавший строителем-сантехником, стал миллионером. Как сообщает atas.info, мужчина случайно выбрал билет и выиграл 1 млн рублей в "Русском лото".
«Сначала не поверил глазам. Даже умылся холодной водой, думал – показалось. Но сумма не изменилась. Продавец в точке "Столото" вообще глаза округлила и закричала: "Миллион!"», – рассказал пенсионер.
Стулов долгие годы участвовал в лотереях, используя для покупки новых деньги с предыдущих небольших выигрышей. Свободное время он посвящает пайке труб и установке радиаторов, а в теплый сезон с удовольствием плавает в местных водоемах. Выигранные средства пенсионер планирует направить на давно назревший ремонт в собственной квартире.
11:29:19 02-09-2025
Да мы верим, верим
15:09:00 02-09-2025
Дешёвая попытка рекламы.
12:11:45 05-09-2025
А я и сама неплохо выигрывала и людей знаю таких же. Так что играйте (конечно не до фанатизма) и возможно, вам повезет. Свой выигрыш мы потратили на переезд в новый дом и покупку всевозможной мебели, домашней утвари и т.д. Если бы не выигрыш, наверное и не было бы этого дома и ежедневной природы вокруг. В общем, у нас все поменялось кардинально. Спасибо случаю. Верьте в свою удачу.