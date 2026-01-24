НОВОСТИОбщество

Житель Рубцовска выступит со своей песней на федеральном телеканале

Ведущие помогут автору песни превратить ее в конфетку

24 января 2026, 15:35, ИА Амител

Шоу "Конфетка" на ТНТ / Фото: телеканал ТНТ
Шоу "Конфетка" на ТНТ / Фото: телеканал ТНТ

Произведение рубцовского автора получит второе дыхание. Звезды отечественного шоу-бизнеса возьмутся за создание новой версии его колоритной композиции.

В свежем эпизоде четвертого сезона телепроекта "Конфетка" на ТНТ зрители увидят участника из Рубцовска. Дмитрий Зарецкий представит публике свою авторскую работу под названием "Хип-хоп", о чем сообщает пресс-служба канала.

В "Конфетке" принимают участие малоизвестные авторы, делящиеся своими историями и отдающие свои треки в руки профессионалов. Оценку представленным каверам дают как члены жюри, так и зрители, определяя наиболее удачную версию.

В четвертом сезоне участники соревнуются за главный приз – полмиллиона рублей. Победитель сможет использовать эти средства для развития своего музыкального потенциала.

Показ нового эпизода запланирован на субботу, 24 января, в 21:00 на телеканале ТНТ.

Комментарии 2

Avatar Picture
Иван

16:46:44 24-01-2026

Кто-то ещё смотрит федеральные каналы?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

17:02:36 24-01-2026

Иван (16:46:44 24-01-2026) Кто-то ещё смотрит федеральные каналы? ... Верите (доверяете) тырнету?

  -8 Нравится
Ответить
