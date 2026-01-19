Экс-следователь из Барнаула бросила вызов юристу Гордон в шоу на ТНТ
Участница из Алтайского края соревновалась с москвичкой в перетягивании бревна с мячом
19 января 2026, 21:00, ИА Амител
В новом выпуске шоу "Выжить в Стамбуле" на ТНТ открытое противостояние устроили бывший следователь из Барнаула Дарья Выходцева и известный московский юрист Екатерина Гордон, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Жительница Алтайского края сама выбрала себе звездную соперницу. Суть испытания заключалась в перетягивании бревна с мячом.
«Эта битва хороша еще тем, что наконец-то схлестнулись открыто "следак" и юрист», – с юмором прокомментировала выбор Гордон.
Несмотря на физическое преимущество, Дарья проиграла, недооценив стратегию соперницы.
Хотя Выходцева испытание провалила, ее команда в итоге одержала важную победу. В финальном малом поединке народница Алена Блин обыграла Екатерину Гордон и завоевала для своей команды ключ от виллы. В результате этого проигрыша юрист Екатерина Гордон была вынуждена покинуть проект.
Параллельно в выпуске произошло пополнение команд: к звездам присоединился актер Антон Жижин, а в народную команду вошел продюсер Сергей Степанцов из Донецка.
