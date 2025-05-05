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Мошенники стали звонить жителям Алтая якобы из краевого правительства

Аферисты представляются начальником правового департамента

05 мая 2025, 18:10, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru
Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

Жителей Алтайского края предупреждают о мошеннических звонках от имени начальника правового департамента правительства Олега Бубнова. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Зафиксированы случаи поступления звонков предпринимателям с поддельного аккаунта в WhatsApp. Содержание таких звонков сводится к требованию перечисления денежных средств для нужд СВО и оказания помощи военнослужащим", – говорится в сообщении.

Чтобы нажиться на жителях края, мошенники собирают персональные данные. Алтайское правительство призывает сохранять бдительность и не вступать в какие-либо разговоры при поступлении подобных звонков.

Ранее сообщалось, что аферисты обманывают жителей Алтайского края от лица сотрудников налоговых органов.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 3

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Гость

18:55:08 05-05-2025

А почему "якобы " ?
Их там сколько за мошенничество пересадили и ещё посадят ?

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Гость

23:03:25 05-05-2025

Честным гражданам бояться не чего. Им никто и не звонит с такими предложениями.

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Гость

08:00:34 06-05-2025

Ох уж эти куны

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