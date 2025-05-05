Мошенники стали звонить жителям Алтая якобы из краевого правительства
Аферисты представляются начальником правового департамента
05 мая 2025, 18:10, ИА Амител
Жителей Алтайского края предупреждают о мошеннических звонках от имени начальника правового департамента правительства Олега Бубнова. Об этом сообщили в региональном правительстве.
"Зафиксированы случаи поступления звонков предпринимателям с поддельного аккаунта в WhatsApp. Содержание таких звонков сводится к требованию перечисления денежных средств для нужд СВО и оказания помощи военнослужащим", – говорится в сообщении.
Чтобы нажиться на жителях края, мошенники собирают персональные данные. Алтайское правительство призывает сохранять бдительность и не вступать в какие-либо разговоры при поступлении подобных звонков.
Ранее сообщалось, что аферисты обманывают жителей Алтайского края от лица сотрудников налоговых органов.
18:55:08 05-05-2025
А почему "якобы " ?
Их там сколько за мошенничество пересадили и ещё посадят ?
23:03:25 05-05-2025
Честным гражданам бояться не чего. Им никто и не звонит с такими предложениями.
08:00:34 06-05-2025
Ох уж эти куны