Мошенники стали звонить жителям Алтая якобы из краевого правительства

Аферисты представляются начальником правового департамента

05 мая 2025, 18:10, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

Жителей Алтайского края предупреждают о мошеннических звонках от имени начальника правового департамента правительства Олега Бубнова. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Зафиксированы случаи поступления звонков предпринимателям с поддельного аккаунта в WhatsApp. Содержание таких звонков сводится к требованию перечисления денежных средств для нужд СВО и оказания помощи военнослужащим", – говорится в сообщении.

Чтобы нажиться на жителях края, мошенники собирают персональные данные. Алтайское правительство призывает сохранять бдительность и не вступать в какие-либо разговоры при поступлении подобных звонков.

Ранее сообщалось, что аферисты обманывают жителей Алтайского края от лица сотрудников налоговых органов.