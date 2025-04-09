Аферисты обманывают жителей Алтайского края от лица сотрудников налоговых органов
Неизвестные по телефону просят налогоплательщиков представить декларацию о доходе за прошедший год
09 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
Новая мошенническая схема начала распространяться в Алтайском крае. Аферисты звонят гражданам, представляясь работниками налоговой службы, и просят предоставить декларацию о доходах за прошедший год. Для этого они дают алгоритм "необходимых действий", следуя которому жертва лишается денег. Об этом сообщает Управление ФНС России по Алтайскому краю.
"Неизвестные звонят от имени налоговой службы налогоплательщикам и сообщают о необходимости представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с целью подтверждения полученного по итогам 2024 года дохода. В отдельных случаях злоумышленники требуют представить справку о доходах по форме 2-НДФЛ", – рассказали в ведомстве.
Мошенники объясняют свои действия тем, что работодатель неверно представил сведения в отношении гражданина. Из-за этого у него якобы может образоваться задолженность.
После налогоплательщику предлагают записаться в инспекцию на прием, чтобы решить вопрос. Для подтверждения процедуры записи жертву просят назвать код из СМС, который придет на телефон. Так злоумышленники пытаются получить доступ к учетной записи на "Госуслугах" или других сайтах, чтобы завладеть персональными данными налогоплательщика и выполнять от его лица финансовые операции.
В УФНС поясняют: сотрудники налоговых органов не записывают на прием по телефону, не запрашивают у граждан персональные данные или коды подтверждения, а также не просят перейти по каким-либо ссылкам. Налогоплательщиков призывают быть бдительными при общении с незнакомцами и прекращать подобные разговоры, какими бы убедительными они ни казались.
"Убедительно просим граждан самостоятельно проверять информацию о наличии задолженности на официальных ресурсах ФНС России. Это лучше сделать с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика физического лица" или мобильного приложения "Налоги ФЛ". Если вы все-таки попались на уловку мошенников, как можно скорее обратитесь в правоохранительные органы", – отметила заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю Софья Боброва.
17:05:28 09-04-2025
Методы работы у налоговиков такие, что там разницу не отличишь.
20:52:53 09-04-2025
Налоги транжирятся до такой степени бесцеремонно, что уместен вопрос: имеет ли смысл их платить вообще? Где отчёт тех, кто, ворочая триллионами народных рублей, либо прикарманивает деньги, либо в лучшем случае пускает на ветер? Менее ли зловредны внутренние, вполне "легальные" хапуги, чем расплодившиеся при буржуях, как блохи, внешние аферисты? Уж если в стиле железного Феликса брать проходимцев за шкирку, то следует тех и других без исключения!