Аферисты обманывают жителей Алтайского края от лица сотрудников налоговых органов

Неизвестные по телефону просят налогоплательщиков представить декларацию о доходе за прошедший год

09 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Новая мошенническая схема начала распространяться в Алтайском крае. Аферисты звонят гражданам, представляясь работниками налоговой службы, и просят предоставить декларацию о доходах за прошедший год. Для этого они дают алгоритм "необходимых действий", следуя которому жертва лишается денег. Об этом сообщает Управление ФНС России по Алтайскому краю.

"Неизвестные звонят от имени налоговой службы налогоплательщикам и сообщают о необходимости представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с целью подтверждения полученного по итогам 2024 года дохода. В отдельных случаях злоумышленники требуют представить справку о доходах по форме 2-НДФЛ", – рассказали в ведомстве.

Мошенники объясняют свои действия тем, что работодатель неверно представил сведения в отношении гражданина. Из-за этого у него якобы может образоваться задолженность.

После налогоплательщику предлагают записаться в инспекцию на прием, чтобы решить вопрос. Для подтверждения процедуры записи жертву просят назвать код из СМС, который придет на телефон. Так злоумышленники пытаются получить доступ к учетной записи на "Госуслугах" или других сайтах, чтобы завладеть персональными данными налогоплательщика и выполнять от его лица финансовые операции.

В УФНС поясняют: сотрудники налоговых органов не записывают на прием по телефону, не запрашивают у граждан персональные данные или коды подтверждения, а также не просят перейти по каким-либо ссылкам. Налогоплательщиков призывают быть бдительными при общении с незнакомцами и прекращать подобные разговоры, какими бы убедительными они ни казались.