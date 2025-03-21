Жителей Алтайского края предупредили о метелях, дожде и похолодании

В МЧС призвали переждать непогоду дома

21 марта 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Julian Wirth / unsplash.com

Непогода обрушится на Алтайский край днем 21 и ночью 22 марта, предупредили в РСЧС.

"Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, преходящие в снег, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, метели, усиление ветра до 18–23 м/с. На дорогах сильная гололедица, похолодание", – говорится в сообщении.

В МЧС призвали пешеходов переждать непогоду в капитальном строении. На улице нужно обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

Водителям рекомендовали быть предельно внимательными и осторожными, а также воздержаться от дальних поездок.

В Алтайском крае после жарких дней ожидается более двух недель похолодания. В это время будет и минусовая температура со снегом, и небольшой плюс с дождем.