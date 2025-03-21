Снег выпадет и растает. О погоде в Алтайском крае 21 марта

В регионе по-прежнему наблюдается интенсивное снеготаяние

21 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Весенний дождь в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Днем 21 марта по западу Алтайского края ожидается дождь, мокрый снег. Жителей региона по-прежнему ждет интенсивное снеготаяние, отметили синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит +9...+14 градусов, по югу-западу столбики термометров поднимутся до +19, по северо-западу – от +3 до +8. В отдельных районах обещают небольшой, по западу местами умеренный дождь, мокрый снег, возможны гололедные явления.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 9–14 м/с, местами порывы 18–23 м/с.

В Барнауле – от +10 до +12 градусов. В конце дня пойдет небольшой дождь. Все то же интенсивное снеготаяние. Ветер также юго-западный с переходом в северо-западный, 9–14 м/с.