Жители Алтая рассказали, что их пугает больше "низких зарплат" при поиске новой работы
Меньше всего соискателей беспокоит необходимость осваивать новые сложные навыки
10 декабря 2025, 16:22, ИА Амител
В Алтайском крае в тройку наиболее распространенных тревог, связанных с поиском работы, вошли: неадекватные условия или руководство (63%), низкий уровень зарплаты (50%) и страх столкнуться с мошенническими схемами или недобросовестными работодателями (44%). Об этом сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
Также жители региона при поиске работы переживают из-за:
- рисков не получить вообще предложение о работе (29%);
- несоответствия ожиданиям работодателя (27%);
- размытия границ между работой и личной жизнью или необходимостью работать в неудобном формате (25%);
- рисков устроиться на негибкую и контролирующую работу, не найти подходящих вакансий в регионе, а также с неспособностью правильно "продать себя" (по 21%);
- из-за возрастной дискриминации, когда кандидата считают либо слишком молодым, либо возрастным (19%).
«Молодежь в возрасте 18–24 и 25–34 лет, прежде всего, опасается неадекватных условий или руководства (70 и 71% соответственно), а также низкого уровня заработной платы (49 и 53%). При этом страх дискриминации по возрасту у молодых соискателей минимален – его отмечают лишь 8 и 10%. С возрастом уровень тревожности по этому поводу снова растет: среди соискателей 45–54 лет об этом говорят 33%, а среди 55 лет и старше – 41%», – говорится в исследовании.
Чаще всего неадекватных условий и начальства опасаются соискатели из сферы:
- гостеприимства (75%);
- юристы (74%);
- представители искусства, развлечений и масс-медиа (73%).
Из-за страха низкой зарплаты наиболее переживают:
- юристы (57%);
- топ-менеджеры (54%).
Не справиться с ожиданиями работодателя чаще всего боятся:
- юристы (42%);
- специалисты из науки/образования и искусства/масс-медиа (по 41%).
Вероятность не получить предложение о работе тревожит специалистов из сфер:
- маркетинга, рекламы и PR (39%);
- информационных технологий и масс-медиа (по 36%).
Ранее жители Алтайского края рассказали, что помогает им снизить тревожность на работе, кроме денег. В частности, стабильная зарплата снижает общий фон стресса, связанный не только с работой, но и с качеством жизни.
среди соискателей 45–54 лет об этом говорят.. а среди 55 лет и старше .. - Молодежь вступает в жизнь, понятны их страхи, но старшее поколение по какой причине поиски новой работы? Все обанкротились или просто мошенники? Статистику в студию можно?
19:03:51 10-12-2025
dok_СФ (16:46:15 10-12-2025) среди соискателей 45–54 лет об этом говорят.. а среди 55 ле... мне 54. За плечами огромный опыт, полно еще сил, а зарплаты - дно. Надо подумать уже о размере пенсии , когда бы она ни была, менять сферу деятельности, искать другую работу. У нас работодатели не ценят, пока человек не уйдет. Вот когда уйдет, тогда и зарплату прибавят.
19:28:10 10-12-2025
Гость (19:03:51 10-12-2025) мне 54. За плечами огромный опыт, полно еще сил, а зарплаты ... чувак.
мне кажется, что если ваша сфера деятельности , ну хотя бы не вызывала отторжения, то и идите в свою сферу !