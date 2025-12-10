НОВОСТИОбщество

Жители Алтая рассказали, что их пугает больше "низких зарплат" при поиске новой работы

Меньше всего соискателей беспокоит необходимость осваивать новые сложные навыки

10 декабря 2025, 16:22, ИА Амител

Начальник на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Начальник на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае в тройку наиболее распространенных тревог, связанных с поиском работы, вошли: неадекватные условия или руководство (63%), низкий уровень зарплаты (50%) и страх столкнуться с мошенническими схемами или недобросовестными работодателями (44%). Об этом сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Также жители региона при поиске работы переживают из-за:

  • рисков не получить вообще предложение о работе (29%);
  • несоответствия ожиданиям работодателя (27%);
  • размытия границ между работой и личной жизнью или необходимостью работать в неудобном формате (25%);
  • рисков устроиться на негибкую и контролирующую работу, не найти подходящих вакансий в регионе, а также с неспособностью правильно "продать себя" (по 21%);
  • из-за возрастной дискриминации, когда кандидата считают либо слишком молодым, либо возрастным (19%).

«Молодежь в возрасте 18–24 и 25–34 лет, прежде всего, опасается неадекватных условий или руководства (70 и 71% соответственно), а также низкого уровня заработной платы (49 и 53%). При этом страх дискриминации по возрасту у молодых соискателей минимален – его отмечают лишь 8 и 10%. С возрастом уровень тревожности по этому поводу снова растет: среди соискателей 45–54 лет об этом говорят 33%, а среди 55 лет и старше – 41%», – говорится в исследовании.

Чаще всего неадекватных условий и начальства опасаются соискатели из сферы:

  • гостеприимства (75%);
  • юристы (74%);
  • представители искусства, развлечений и масс-медиа (73%).

Из-за страха низкой зарплаты наиболее переживают:

  • юристы (57%);
  • топ-менеджеры (54%).

Не справиться с ожиданиями работодателя чаще всего боятся:

  • юристы (42%);
  • специалисты из науки/образования и искусства/масс-медиа (по 41%).

Вероятность не получить предложение о работе тревожит специалистов из сфер:

  • маркетинга, рекламы и PR (39%);
  • информационных технологий и масс-медиа (по 36%).

Ранее жители Алтайского края рассказали, что помогает им снизить тревожность на работе, кроме денег. В частности, стабильная зарплата снижает общий фон стресса, связанный не только с работой, но и с качеством жизни.

Алтайский край Работа опросы

Комментарии 3

Avatar Picture
dok_СФ

16:46:15 10-12-2025

среди соискателей 45–54 лет об этом говорят.. а среди 55 лет и старше .. - Молодежь вступает в жизнь, понятны их страхи, но старшее поколение по какой причине поиски новой работы? Все обанкротились или просто мошенники? Статистику в студию можно?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:03:51 10-12-2025

dok_СФ (16:46:15 10-12-2025) среди соискателей 45–54 лет об этом говорят.. а среди 55 ле... мне 54. За плечами огромный опыт, полно еще сил, а зарплаты - дно. Надо подумать уже о размере пенсии , когда бы она ни была, менять сферу деятельности, искать другую работу. У нас работодатели не ценят, пока человек не уйдет. Вот когда уйдет, тогда и зарплату прибавят.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

19:28:10 10-12-2025

Гость (19:03:51 10-12-2025) мне 54. За плечами огромный опыт, полно еще сил, а зарплаты ... чувак.
мне кажется, что если ваша сфера деятельности , ну хотя бы не вызывала отторжения, то и идите в свою сферу !

  -2 Нравится
Ответить
