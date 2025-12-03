Жители Алтая рассказали, что помогает им снизить тревожность на работе, кроме денег
В частности, стабильная зарплата снижает общий фон стресса, связанный не только с работой, но и с качеством жизни
03 декабря 2025, 16:10, ИА Амител
В Алтайском крае лишь 2% трудоустроенных жителей не чувствуют тревогу, связанную с работой, остальные так или иначе испытывают негативные эмоции, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
«При этом почти все знают, что может помочь им избежать беспокойства. Наиболее действенными вариантами считают гибкий график, поддержку в коллективе, которая снижает страх конфликтов, изоляции и токсичной среды, а также помогает бороться со страхом потери work-life balance и выгоранием (по 46%)», – говорится в исследовании.
Кроме того, для жителей Алтайского края важна финансовая стабильность (38%), так как она уменьшает общий фон стресса, связанный не только с работой, но и с качеством жизни.
Также помогает возможность обучения (35%), прозрачная система роста и регулярная обратная связь (по 27%), корпоративная поддержка психического здоровья (21%) и четкое планирование (15%).
Каким специалистам и какая поддержка важна, чтобы снизить тревожность:
- для административного персонала и финансистов – поддержка коллектива (52%);
- для представителей творческих профессий и медиа – возможность обучения (61%);
- для маркетологов – финансовая стабильность (57%) и гибкий график (50%);
- для специалистов по управлению персоналом и тренингам – регулярная обратная связь (48%), прозрачная система карьерного роста (42%) и корпоративная поддержка ментального здоровья (27%);
- для представителей добывающей отрасли – четкое планирование (37%);
- для топ-менеджеров – понятные KPI (27%).
«Личные встречи с руководителем, согласно опросу, есть сейчас лишь у 19% работающих россиян. А встречи в формате "360°", когда работу сотрудника оценивают коллеги и руководство, – всего у 6%. Между тем регулярная обратная связь снижает тревожность, повышает вовлеченность и помогает удерживать сотрудников», – отметила руководитель направления исследований hh.ru Мария Игнатова.
Ранее эксперты hh.ru выяснили, какие специалисты в Алтайском крае чувствуют самые большие риски увольнения. При этом ситуация с начала года ухудшилась – показатели по рискам увольнения в регионе выросли на 5%.
16:18:36 03-12-2025
деньги дают спокойствие (за своё будущее)
т.е. даже если и будет на работе "простой", то точно знаешь что 1 год можешь себе позволить не работать...
22:56:49 03-12-2025
Шинник (16:18:36 03-12-2025) деньги дают спокойствие (за своё будущее)т.е. даже если ... Почему год не 2 не 5 не месяц а именно год?
08:34:05 04-12-2025
гость (22:56:49 03-12-2025) Почему год не 2 не 5 не месяц а именно год?... Потому что год лучше, чем 2 или 5 месяцев.
08:49:45 04-12-2025
А почему про кофе с коньяком ни словечка не написано?
16:21:48 04-12-2025
какой кофе в рабочее время? стресс снимает водка