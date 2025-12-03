В частности, стабильная зарплата снижает общий фон стресса, связанный не только с работой, но и с качеством жизни

В Алтайском крае лишь 2% трудоустроенных жителей не чувствуют тревогу, связанную с работой, остальные так или иначе испытывают негативные эмоции, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«При этом почти все знают, что может помочь им избежать беспокойства. Наиболее действенными вариантами считают гибкий график, поддержку в коллективе, которая снижает страх конфликтов, изоляции и токсичной среды, а также помогает бороться со страхом потери work-life balance и выгоранием (по 46%)», – говорится в исследовании.

Кроме того, для жителей Алтайского края важна финансовая стабильность (38%), так как она уменьшает общий фон стресса, связанный не только с работой, но и с качеством жизни.

Также помогает возможность обучения (35%), прозрачная система роста и регулярная обратная связь (по 27%), корпоративная поддержка психического здоровья (21%) и четкое планирование (15%).

Каким специалистам и какая поддержка важна, чтобы снизить тревожность:

для административного персонала и финансистов – поддержка коллектива (52%);

для представителей творческих профессий и медиа – возможность обучения (61%);

для маркетологов – финансовая стабильность (57%) и гибкий график (50%);

для специалистов по управлению персоналом и тренингам – регулярная обратная связь (48%), прозрачная система карьерного роста (42%) и корпоративная поддержка ментального здоровья (27%);

для представителей добывающей отрасли – четкое планирование (37%);

для топ-менеджеров – понятные KPI (27%).

«Личные встречи с руководителем, согласно опросу, есть сейчас лишь у 19% работающих россиян. А встречи в формате "360°", когда работу сотрудника оценивают коллеги и руководство, – всего у 6%. Между тем регулярная обратная связь снижает тревожность, повышает вовлеченность и помогает удерживать сотрудников», – отметила руководитель направления исследований hh.ru Мария Игнатова.

Ранее эксперты hh.ru выяснили, какие специалисты в Алтайском крае чувствуют самые большие риски увольнения. При этом ситуация с начала года ухудшилась – показатели по рискам увольнения в регионе выросли на 5%.