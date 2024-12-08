Жители Алтайского края потратят на новогодний стол от 8 до 10 тысяч рублей

В эту же сумму обойдется праздник и жителям большинства других регионов России

08 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Новый год / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае стоимость продуктов к новогоднему застолью составит от 8 до 10 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В такую же сумму новогодний стол обойдется еще в 54 регионах страны, в том числе в Московской области.

Самый дорогой праздничный стол будет на Чукотке (16 тысяч рублей), Камчатке (13,2 тысячи рублей) и в Магаданской области (12,6 тысячи рублей).

В то же время минимальные расходы понесут жители Чечни и Ингушетии – 6,7 тысячи и 6,5 тысячи рублей соответственно. Однако там в расчет не брались траты на алкоголь и сырокопченую колбасу.

Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда, овощную нарезку, закуски, бутерброды, салаты, фрукты, торт, игристое и столовое вино, а также коньяк, минеральную воду, чай и сок. В ЕМИCС ранее подсчитали, что набор этих продуктов в среднем по России обойдется в 9,1 тысячи рублей.