Жители Алтайского края потратят на новогодний стол от 8 до 10 тысяч рублей
В эту же сумму обойдется праздник и жителям большинства других регионов России
08 декабря 2024, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае стоимость продуктов к новогоднему застолью составит от 8 до 10 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
В такую же сумму новогодний стол обойдется еще в 54 регионах страны, в том числе в Московской области.
Самый дорогой праздничный стол будет на Чукотке (16 тысяч рублей), Камчатке (13,2 тысячи рублей) и в Магаданской области (12,6 тысячи рублей).
В то же время минимальные расходы понесут жители Чечни и Ингушетии – 6,7 тысячи и 6,5 тысячи рублей соответственно. Однако там в расчет не брались траты на алкоголь и сырокопченую колбасу.
Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда, овощную нарезку, закуски, бутерброды, салаты, фрукты, торт, игристое и столовое вино, а также коньяк, минеральную воду, чай и сок. В ЕМИCС ранее подсчитали, что набор этих продуктов в среднем по России обойдется в 9,1 тысячи рублей.
09:00:35 08-12-2024
Стол работяги и депутата.
13:36:59 08-12-2024
Бдыщ (09:00:35 08-12-2024) Стол работяги и депутата. ... Маями это Майма в Республике Алтай?
09:00:38 08-12-2024
Лично я потрачу намного больше, пенсия в 18т. р. позволяет мне отдохнуть даже в Майами , и при этом ни в чём себе не отказывать, ну или на крайний случай махнуть куда-нибудь в Европу, там тоже от наших пенсионеров не продохнуть. Спасибо нашему президенту, и правительству за нашу счастливую старость!!!
18:43:27 08-12-2024
Сергей (09:00:38 08-12-2024) Лично я потрачу намного больше, пенсия в 18т. р. позволяет м... то то из-за вас, пенсионеров, не протолкнуться в ленте в последнюю неделю
09:50:21 08-12-2024
О, как! Нам уже определили сумму на погулять-покушать.
12:20:13 08-12-2024
Хорошо, что новый год не справляю который год подряд, и 31 декабря обычный день.
13:24:35 08-12-2024
Это еще и много, как нас уверяют, мы все православные, а на Н.Г. приходится рождественский пост. Так что капустка квашенная, огурчики маринованная и т. д.
18:40:55 08-12-2024
Гость (13:36:59 08-12-2024) Маями это Майма в Республике Алтай?... ага
18:45:30 08-12-2024
это обычная сумма для 1 похода в магазин, а НГ всетаки праздник, так что от 30 самое реальное
19:23:56 08-12-2024
у меня аванс 10 накрою и потом 2 недели чет сосать будем....
02:08:32 09-12-2024
сергей (19:23:56 08-12-2024) у меня аванс 10 накрою и потом 2 недели чет сосать будем....... позор, а не работа
08:16:15 09-12-2024
Гость (02:08:32 09-12-2024) позор, а не работа... у меня тоже ЗП делиться на оклад (14к) и мотивацию (66к) в цеху на заводе, а в аванс падает половина оклада, т.е. 7 к примерно и остаток 73к в саму ЗП, т.к. что надо просто часть ЗП остатить, чтобы не сосать
20:33:34 08-12-2024
На масло и яйца -хватит😛
21:36:15 08-12-2024
восхищены и радостны!!! ждем с нетерпением Новый год, впереди, в 2025году, новые достижения,светлое будущее, прорывные технологии, благосостояние народа будет брать новые высоты!!!
14:14:06 09-12-2024
В этом году никто не испортит мне праздничное настроение! Потому что его у меня нет....)
20:10:29 09-12-2024
Да ну, это на все праздники покупается, чтоб в выходные не ходить в магазин. Не за раз сожрать.