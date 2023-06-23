Сила трех. Как соглашение двух Алтаев и Новосибирска поможет расширить Чуйский тракт

Полностью четырехполосной дорога должна стать к 2035 году, но теперь все может измениться

23 июня 2023, 09:01, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Губернаторы Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходил с 14 по 17 июня, подписали трехстороннее соглашение о расширении Чуйского тракта. Предполагается, что это позволит привлечь дополнительные средства на ремонт главной транспортной артерии трех регионов. Объясняем, как именно.

Зачем нужно соглашение?

Уже последние несколько лет Росавтодор, который обслуживает трассу, вкладывает в реконструкцию миллиарды рублей в год. Это позволило расширить тракт на отрезках общей протяженностью несколько десятков километров. Однако если участок между Барнаулом и Бийском планируют полностью сделать четырехполосным, то, по сведениям amic.ru, руководство Новосибирской области не было активно заинтересовано в том, чтобы расширить часть дороги, которая находится на территории региона.

Соглашение же, подписанное в Санкт-Петербурге, позволит изменить ситуацию и создать уникальный туристический маршрут "Чуйский тракт". Речь идет не только о реконструкции дорожного полотна, но и о строительстве объектов инфраструктуры – кафе и гостиниц. Для получения статуса национального туристского маршрута необходимо заручиться поддержкой правительства РФ. Поэтому главы трех регионов намерены подготовить заявку в Минэкономразвития РФ. Если на уровне правительства ее одобрят, то работы на тракте будут продвигаться более активно. А расширять дорогу необходимо: ежегодно трафик на Чуйском тракте увеличивается и это приводит к росту количества смертельных аварий.

Какие работы пройдут на Чуйском тракте в 2023 году?

Расширят несколько участков общей протяженностью 45 километров: в Тальменском, Косихинском, Троицком, Зональном и Бийском районах края. В 2024 году планируется расширить еще несколько участков, протяженностью 24 километра.

Когда Чуйский тракт станет четырехполосным?

Чуйский тракт на протяжении от Новосибирска до Барнаула планируют расширить до четырех полос к 2035 году. Однако это может произойти гораздо раньше: учитывая стратегическое значение одной из самых красивых трасс в мире, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о выделении дополнительных средств краю. Это позволит расширить Чуйский тракт к 2024 году на общей протяженности около 60 километров.