Жители алтайского райцентра на весь день остались без света

Под отключение попало более 30 улиц

17 июня 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В селе Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края 17 июня планово отключили электроэнергию, сообщили в местной администрации.

С 09:00 до 17:00 света нет на улицах Береговой, Бутырской, Западной, Колхозной, Полевой, Садовой, Северной и ряде других. Полный список:

Источник: t.me/mamontovo_official

В июне в селе Крестьянка Мамонтовского района загорелась сухая трава из-за заискрившего трансформатора. Пожар оперативно потушили сотрудники МЧС.

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