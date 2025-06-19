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Жители Барнаула ответили на вопрос, мешает ли любовь карьере

Лишь четверть опрошенных ставят на первое место профессиональные успехи

19 июня 2025, 16:20, ИА Амител

Мужчина и женщина обнимаются / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Мужчина и женщина обнимаются / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле для 40% работающих жителей любовь важнее карьеры, а 25% ставят на первое место профессиональные успехи, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Тех, для кого чувства в приоритете, больше среди мужчин в возрасте от 35 до 45 лет (каждый второй) и среди женщин до 35 лет (38%)", – говорится в исследовании.

Среди мужчин и женщин до 35 лет доля выбирающих отношения лишь немногим больше доли тех, кто предпочитает карьеру.

35% работающих не смогли выбрать между любовью и карьерой. Респонденты отмечают, что важен баланс: "Одно без другого теряет смысл", "Любовь карьере не мешает".

Опрос проведен с 13 мая по 3 июня среди экономически активных жителей Барнаула, имеющих постоянную работу.

Флирт на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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Барнаул Работа опросы

Комментарии 2

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Гость

16:28:00 19-06-2025

любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли

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Гость

08:13:50 20-06-2025

Гость (16:28:00 19-06-2025) любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли ... те ничего

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