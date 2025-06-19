Жители Барнаула ответили на вопрос, мешает ли любовь карьере
Лишь четверть опрошенных ставят на первое место профессиональные успехи
19 июня 2025, 16:20, ИА Амител
В Барнауле для 40% работающих жителей любовь важнее карьеры, а 25% ставят на первое место профессиональные успехи, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Тех, для кого чувства в приоритете, больше среди мужчин в возрасте от 35 до 45 лет (каждый второй) и среди женщин до 35 лет (38%)", – говорится в исследовании.
Среди мужчин и женщин до 35 лет доля выбирающих отношения лишь немногим больше доли тех, кто предпочитает карьеру.
35% работающих не смогли выбрать между любовью и карьерой. Респонденты отмечают, что важен баланс: "Одно без другого теряет смысл", "Любовь карьере не мешает".
Опрос проведен с 13 мая по 3 июня среди экономически активных жителей Барнаула, имеющих постоянную работу.
16:28:00 19-06-2025
любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли
08:13:50 20-06-2025
Гость (16:28:00 19-06-2025) любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли ... те ничего