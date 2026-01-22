Жители Приморья сняли на видео любопытную рысь, которая вышла к аэропорту

Зверь не проявлял агрессии и не боялся людей

22 января 2026, 10:15, ИА Амител

Лесную хищницу заметили неподалеку от дороги, ведущей к аэропорту в Дальнереченске. Рысь вела себя спокойно: неторопливо бродила вдоль трассы, останавливалась на обочине и даже ложилась на снег, греясь на зимнем солнце, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Очевидцы также сообщили, что животное заглядывало в расположенное рядом село Лазо. Судя по кадрам, зверь не проявлял агрессии и не пугался людей, вызывая у местных жителей удивление и интерес.

Специалисты напоминают, что при встрече с дикими животными не стоит пытаться приближаться к ним или подкармливать – даже внешне спокойный хищник может быть опасен.

