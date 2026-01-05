Жителю Приморья грозит крупный штраф за фейковое видео с тигром, созданное нейросетью

Подобный контент вводит общественность в заблуждение и может спровоцировать необоснованную панику

05 января 2026, 12:00, ИА Амител

Житель Приморского края может быть оштрафован на 100 тысяч рублей за распространение в интернете фейкового видео с амурским тигром, созданного при помощи искусственного интеллекта. Ролик, быстро набравший популярность и ставший предметом обсуждений, привлек внимание природоохранных ведомств, пишет Readovka.

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ подчеркнули, что подобный контент вводит общественность в заблуждение и может спровоцировать необоснованную панику. Материалы по факту публикации были переданы в правоохранительные органы.

Теперь автору видео грозит привлечение к административной ответственности за распространение заведомо ложной информации, что, по данным законодательства, может повлечь за собой наложение значительного штрафа.