Жителю Приморья грозит крупный штраф за фейковое видео с тигром, созданное нейросетью
Подобный контент вводит общественность в заблуждение и может спровоцировать необоснованную панику
05 января 2026, 12:00, ИА Амител
Житель Приморского края может быть оштрафован на 100 тысяч рублей за распространение в интернете фейкового видео с амурским тигром, созданного при помощи искусственного интеллекта. Ролик, быстро набравший популярность и ставший предметом обсуждений, привлек внимание природоохранных ведомств, пишет Readovka.
В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ подчеркнули, что подобный контент вводит общественность в заблуждение и может спровоцировать необоснованную панику. Материалы по факту публикации были переданы в правоохранительные органы.
Теперь автору видео грозит привлечение к административной ответственности за распространение заведомо ложной информации, что, по данным законодательства, может повлечь за собой наложение значительного штрафа.
12:12:50 05-01-2026
Наказать нужно не только автора видео, как заказчика, но и ИИ, как исполнителя.
04:32:47 06-01-2026
Гость (12:12:50 05-01-2026) Наказать нужно не только автора видео, как заказчика, но и И...
Устроить устаревание серверов, да?
13:30:04 05-01-2026
Людям походу делать нечего сидят играют в телефонах день и ночь не выпускают из рук. Тем более столько дней в россии для лоботрясничества сделали
13:36:04 05-01-2026
При официальной инфляции в 6,5% в июне российские потребители оценивали на уровне 14,9%, показал опрос, проведенный центром ИнФОМ в рамках ежемесячного исследования ЦБ.
И что?
13:48:20 05-01-2026
ИИ похоронит человечество.
19:07:57 05-01-2026
Гость (13:48:20 05-01-2026) ИИ похоронит человечество....
Да не надо за все человечество говорить. И за ИИ. Тупость отдельных особей похоронит. Они всегда были, есть и будут. А уж кто в министерствах у нас штаны протирает, так их бы первых в.... ! Тупни бесполезные, достали уже своей псевдозаботой.
04:37:29 06-01-2026
Гость (13:48:20 05-01-2026) ИИ похоронит человечество....
Про книгопечатание некоторые говорили то же самое... А так же про ткацкие станки, и двигатель внутреннего сгорания, и саиолеты, и космические полёты, и интернет... Страшно подумать, как же человечество пережило весь этот ужас
13:58:54 05-01-2026
Типа если тигр нападёт то понюхает и уйдёт. Вот это фейк будет. Надо было тётку с лопатой пририсовать как она тигра гоняет, пусть учатся как отбиваться от тигры. Как методичка сойдёт.
14:18:46 05-01-2026
ну и правильно. малолетних дебилов нужно лечить. рублем. другого они не поймут.
15:29:53 05-01-2026
по какому номеру закона наказание?
15:40:47 05-01-2026
а я тут щуку себе на спиннинг в нейронке повесил, пойду удалю однако.