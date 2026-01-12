"Киса, кис, кис, кис!" Жительница Приморья осуществила мечту, сняв на видео дикого тигра
Встреча оставила у счастливицы яркие эмоции
12 января 2026, 07:15, ИА Амител
Жительница Приморского края осуществила свою давнюю мечту, встретив в дикой природе амурского тигра. Инцидент произошел в Тернейском районе, где девушка заметила крупного зверя среди деревьев у обочины дороги, пишет Telegram-канал Amur Mash.
По ее словам, тигр наблюдал за ней с явным интересом, позволил некоторое время полюбоваться собой, после чего благородно удалился в лес. Встреча оставила у счастливицы яркие эмоции и уникальное видео, запечатлевшее грациозного хищника в его естественной среде обитания.
Этот случай наглядно демонстрирует, что в отдаленных районах Приморья у людей еще есть возможность безопасно наблюдать за редчайшими краснокнижными животными в дикой природе.
Ранее сообщалось, что житель Приморского края может быть оштрафован на 100 тысяч рублей за распространение в интернете фейкового видео с амурским тигром, созданного при помощи искусственного интеллекта.
