"Киса, кис, кис, кис!" Жительница Приморья осуществила мечту, сняв на видео дикого тигра

12 января 2026, 07:15, ИА Амител

Жительница Приморского края осуществила свою давнюю мечту, встретив в дикой природе амурского тигра. Инцидент произошел в Тернейском районе, где девушка заметила крупного зверя среди деревьев у обочины дороги, пишет Telegram-канал Amur Mash.

По ее словам, тигр наблюдал за ней с явным интересом, позволил некоторое время полюбоваться собой, после чего благородно удалился в лес. Встреча оставила у счастливицы яркие эмоции и уникальное видео, запечатлевшее грациозного хищника в его естественной среде обитания.

Этот случай наглядно демонстрирует, что в отдаленных районах Приморья у людей еще есть возможность безопасно наблюдать за редчайшими краснокнижными животными в дикой природе.

Ранее сообщалось, что житель Приморского края может быть оштрафован на 100 тысяч рублей за распространение в интернете фейкового видео с амурским тигром, созданного при помощи искусственного интеллекта.