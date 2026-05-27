Жители Рубцовска просят власти разобраться с захватом части двора дома на улице Алтайской
Некоторые соседи без согласования ограничили доступ к общей территории дома
27 мая 2026, 11:25, ИА Амител
В Рубцовске жители дома на улице Алтайской, 39, пожаловались на самовольное ограничение доступа к придомовой территории. По словам горожан, часть двора оказалась огорожена отдельными жильцами, а въезд для остальных автомобилистов перекрыли, сообщает Telegram-канал "Инцидент Рубцовск".
Обращение с просьбой вмешаться в ситуацию жители направили в городскую администрацию. Авторы жалобы утверждают, что некоторые соседи без согласования ограничили доступ к общей территории дома.
По словам заявителей, во дворе появились ограждения, из-за которых другие жители столкнулись с проблемами при въезде и парковке автомобилей.
Горожане подчеркивают, что придомовая территория не является частной собственностью отдельных жильцов, поэтому пользоваться ею должны все на равных условиях.
Кроме того, жители считают, что право на парковку и проезд во двор должно распространяться не только на проживающих в конкретной части дома, но и на остальных автомобилистов, пользующихся территорией.
Сейчас рубцовчане рассчитывают на проверку со стороны городских властей и просят дать правовую оценку законности установленных ограничений.
Официальных комментариев от администрации города по поводу ситуации на момент публикации не поступало.
11:34:41 27-05-2026
Как-то не по пацански. Одни жители других закладывают. За то что те их отодвинули из двора... Просто запенить выхлопную трубу узурпаторам дворовым не пробовали? А то прям развели цивилизацию в Рубцовске. Что дальше будет? Подумать страшно....
12:25:59 27-05-2026
Друг Рубцовска (11:34:41 27-05-2026) Как-то не по пацански. Одни жители других закладывают. За то... Согласен. Одни балбесы захватили, а другие жалобщики. Нормальную войнушку даже не могут сотворить. Ждём ведь, интересное шоу.
12:33:43 27-05-2026
Гость (12:25:59 27-05-2026) Согласен. Одни балбесы захватили, а другие жалобщики. Нормал... В любом городе такое есть, в Барнауле в том числе. Так что принять участие может каждый желающий)
13:05:50 27-05-2026
Как скинуться всем домом, денег у некоторых не выпросишь. Как группа всё за свой счёт улучшила, так все разинули рты на эти места. Покуда так будет, то и жить будем в разрухе.
13:10:22 27-05-2026
Правду не заткнуть (13:05:50 27-05-2026) Как скинуться всем домом, денег у некоторых не выпросишь. Ка... это общедомовая территория и самозахват незаконен
13:58:26 27-05-2026
Гость (13:10:22 27-05-2026) это общедомовая территория и самозахват незаконен... Так собирается собрание по улучшению двора. На него приходит менее 50 %. Только те кто хочет авто ставить не в грязюку, а цивилизованно. Эти люди тратят силы, время и деньги. После улучшения, все остальные жители хотят тоже ставить авто на эти места. Если бы все участвовали в равном объёме, то загородки никто бы не ставил. Любители халявы горите в ....
11:11:25 28-05-2026
Гость (13:10:22 27-05-2026) это общедомовая территория и самозахват незаконен... Случайно минуснул, захват территории противоправное действие, всё верно.
18:33:20 27-05-2026
ведроводы захватили газон. смывка краски на капот положительным образом скажется на желании ведроводов дальше занимать придомовую территорию