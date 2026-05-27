НОВОСТИОбщество

Жители Рубцовска просят власти разобраться с захватом части двора дома на улице Алтайской

Некоторые соседи без согласования ограничили доступ к общей территории дома

27 мая 2026, 11:25, ИА Амител

Перекрытая парковка во дворе на улице Алтайской / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Перекрытая парковка во дворе на улице Алтайской / Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске жители дома на улице Алтайской, 39, пожаловались на самовольное ограничение доступа к придомовой территории. По словам горожан, часть двора оказалась огорожена отдельными жильцами, а въезд для остальных автомобилистов перекрыли, сообщает Telegram-канал "Инцидент Рубцовск".

Обращение с просьбой вмешаться в ситуацию жители направили в городскую администрацию. Авторы жалобы утверждают, что некоторые соседи без согласования ограничили доступ к общей территории дома.

По словам заявителей, во дворе появились ограждения, из-за которых другие жители столкнулись с проблемами при въезде и парковке автомобилей.

Горожане подчеркивают, что придомовая территория не является частной собственностью отдельных жильцов, поэтому пользоваться ею должны все на равных условиях.

Кроме того, жители считают, что право на парковку и проезд во двор должно распространяться не только на проживающих в конкретной части дома, но и на остальных автомобилистов, пользующихся территорией.

Сейчас рубцовчане рассчитывают на проверку со стороны городских властей и просят дать правовую оценку законности установленных ограничений.

Официальных комментариев от администрации города по поводу ситуации на момент публикации не поступало.

Поврежденное авто и записка / Фото:

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НОВОСТИОбщество

Рубцовск Авто дворы
       

Комментарии 8

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Друг Рубцовска

11:34:41 27-05-2026

Как-то не по пацански. Одни жители других закладывают. За то что те их отодвинули из двора... Просто запенить выхлопную трубу узурпаторам дворовым не пробовали? А то прям развели цивилизацию в Рубцовске. Что дальше будет? Подумать страшно....

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Гость

12:25:59 27-05-2026

Друг Рубцовска (11:34:41 27-05-2026) Как-то не по пацански. Одни жители других закладывают. За то... Согласен. Одни балбесы захватили, а другие жалобщики. Нормальную войнушку даже не могут сотворить. Ждём ведь, интересное шоу.

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Гость

12:33:43 27-05-2026

Гость (12:25:59 27-05-2026) Согласен. Одни балбесы захватили, а другие жалобщики. Нормал... В любом городе такое есть, в Барнауле в том числе. Так что принять участие может каждый желающий)

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Правду не заткнуть

13:05:50 27-05-2026

Как скинуться всем домом, денег у некоторых не выпросишь. Как группа всё за свой счёт улучшила, так все разинули рты на эти места. Покуда так будет, то и жить будем в разрухе.

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Гость

13:10:22 27-05-2026

Правду не заткнуть (13:05:50 27-05-2026) Как скинуться всем домом, денег у некоторых не выпросишь. Ка... это общедомовая территория и самозахват незаконен

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Правду не заткнуть

13:58:26 27-05-2026

Гость (13:10:22 27-05-2026) это общедомовая территория и самозахват незаконен... Так собирается собрание по улучшению двора. На него приходит менее 50 %. Только те кто хочет авто ставить не в грязюку, а цивилизованно. Эти люди тратят силы, время и деньги. После улучшения, все остальные жители хотят тоже ставить авто на эти места. Если бы все участвовали в равном объёме, то загородки никто бы не ставил. Любители халявы горите в ....

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Житель

11:11:25 28-05-2026

Гость (13:10:22 27-05-2026) это общедомовая территория и самозахват незаконен... Случайно минуснул, захват территории противоправное действие, всё верно.

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Гость

18:33:20 27-05-2026

ведроводы захватили газон. смывка краски на капот положительным образом скажется на желании ведроводов дальше занимать придомовую территорию

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