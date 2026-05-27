Жители Рубцовска просят власти разобраться с захватом части двора дома на улице Алтайской

Некоторые соседи без согласования ограничили доступ к общей территории дома

27 мая 2026, 11:25, ИА Амител

Перекрытая парковка во дворе на улице Алтайской / Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске жители дома на улице Алтайской, 39, пожаловались на самовольное ограничение доступа к придомовой территории. По словам горожан, часть двора оказалась огорожена отдельными жильцами, а въезд для остальных автомобилистов перекрыли, сообщает Telegram-канал "Инцидент Рубцовск".

Обращение с просьбой вмешаться в ситуацию жители направили в городскую администрацию. Авторы жалобы утверждают, что некоторые соседи без согласования ограничили доступ к общей территории дома.

По словам заявителей, во дворе появились ограждения, из-за которых другие жители столкнулись с проблемами при въезде и парковке автомобилей.

Горожане подчеркивают, что придомовая территория не является частной собственностью отдельных жильцов, поэтому пользоваться ею должны все на равных условиях.

Кроме того, жители считают, что право на парковку и проезд во двор должно распространяться не только на проживающих в конкретной части дома, но и на остальных автомобилистов, пользующихся территорией.

Сейчас рубцовчане рассчитывают на проверку со стороны городских властей и просят дать правовую оценку законности установленных ограничений.

Официальных комментариев от администрации города по поводу ситуации на момент публикации не поступало.