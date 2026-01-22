На Алтае автомобиль заблокировали мусорными контейнерами за неправильную парковку

Коммунальщики выставили баки вплотную спереди и сзади машины

22 января 2026, 10:00, ИА Амител

Заблокированный автомобиль / Фото: "Республика Алтай в Telegram"

В Республике Алтай автомобиль заблокировали мусорными контейнерами за неправильную парковку – об этом сообщает "Республика Алтай в Telegram".

Инцидент произошел во дворе города Горно-Алтайска. Судя по опубликованным фотографиям, водитель припарковал машину так, что перекрыл проезд мусоровозу к контейнерной площадке. В ответ коммунальщики выставили баки вплотную спереди и сзади автомобиля, фактически лишив его возможности выехать.

В публикации ситуацию иронично назвали "дорожными горно-алтайскими войнами". Как отмечают авторы, это стало наглядным примером того, к чему может привести игнорирование правил парковки и создание препятствий для работы спецтехники.

Ранее сообщалось, что туристы завалили мусором территорию у родника "Аржан-Суу" в Республике Алтай, который местные жители считают священным местом. Видео с замусоренным участком появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.