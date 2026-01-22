На Алтае автомобиль заблокировали мусорными контейнерами за неправильную парковку
Коммунальщики выставили баки вплотную спереди и сзади машины
22 января 2026, 10:00, ИА Амител
В Республике Алтай автомобиль заблокировали мусорными контейнерами за неправильную парковку – об этом сообщает "Республика Алтай в Telegram".
Инцидент произошел во дворе города Горно-Алтайска. Судя по опубликованным фотографиям, водитель припарковал машину так, что перекрыл проезд мусоровозу к контейнерной площадке. В ответ коммунальщики выставили баки вплотную спереди и сзади автомобиля, фактически лишив его возможности выехать.
В публикации ситуацию иронично назвали "дорожными горно-алтайскими войнами". Как отмечают авторы, это стало наглядным примером того, к чему может привести игнорирование правил парковки и создание препятствий для работы спецтехники.
Ранее сообщалось, что туристы завалили мусором территорию у родника "Аржан-Суу" в Республике Алтай, который местные жители считают священным местом. Видео с замусоренным участком появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.
не повезло заднеприводному
10:45:16 22-01-2026
гость (10:19:28 22-01-2026) не повезло заднеприводному... Судя по виду и цвету заднеприводный не только авто, но и его владелец.
10:27:32 22-01-2026
Судя по пустым контейнерам, у коммунальщиков все таки был доступ к контейнерной площадке...Ну и далее, найти ушлых дворников и административку впаять за установку препятствий на проезжей части. Да и владелице по аккуратней, не зря Гордей 1,7 ляма потратил...
11:03:19 22-01-2026
Гость (10:27:32 22-01-2026) Судя по пустым контейнерам, у коммунальщиков все таки был до... Доступ всегда есть, можно подъемником сверху их выдернуть. В принципе с выходами из подъезда так же, можно через окно выйти если чудак машиной выход заблокировал.
А тут еще колеса надо было спустить, у такого заднеприводного сто процентов нет компрессора накачать их. Тут кстати порчи имущества нет, так что может в спортлото пожаловаться.
11:49:29 22-01-2026
Надо почаще так делать и в Барнауле, может будут головой думать, чтобы не закрывать подъезды коммунальщикам. У нас один "умник" периодически вторую дверь подпирает возле подъезда, откуда контейнер дворник вывозит
12:25:12 22-01-2026
На самом деле просто выбросили ведро на площадку для крупногабаритного мусора. Приедет машина - заберет на свалку..