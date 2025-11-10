Жительнице Барнаула выломали зеркала на авто за парковку на придомовой территории

Женщина припарковала свой автомобиль на открытой площадке, где не было ограждений

В Барнауле женщина рассказала о конфликте из-за парковки у жилого дома № 126 на Павловском тракте. По ее словам, жильцы самовольно установили шлагбаумы и фактически "захватили" часть территории соседнего – дома № 128.

Марина рассказала в Telegram-канале "Инцидент Барнаул", что припарковала свой автомобиль на открытой площадке, где не было ограждений и табличек о частной собственности. Утром она обнаружила выломанные зеркала и записку под лобовым стеклом с предупреждением: "Частная собственность, не паркуйте авто во избежание негативных последствий".

Женщина возмущена происходящим и заявила, что подобные действия незаконны:

«Вы не имеете права портить чужое имущество! Даже если авто стоит на вашей территории, есть ГАИ, которая решат этот вопрос по закону, а не вы».

Марина призвала очевидцев и владельцев машин с видеорегистраторами, припаркованных поблизости, откликнуться, чтобы установить виновных.

