Жительнице Барнаула выломали зеркала на авто за парковку на придомовой территории
Женщина припарковала свой автомобиль на открытой площадке, где не было ограждений
10 ноября 2025, 09:00, ИА Амител
В Барнауле женщина рассказала о конфликте из-за парковки у жилого дома № 126 на Павловском тракте. По ее словам, жильцы самовольно установили шлагбаумы и фактически "захватили" часть территории соседнего – дома № 128.
Марина рассказала в Telegram-канале "Инцидент Барнаул", что припарковала свой автомобиль на открытой площадке, где не было ограждений и табличек о частной собственности. Утром она обнаружила выломанные зеркала и записку под лобовым стеклом с предупреждением: "Частная собственность, не паркуйте авто во избежание негативных последствий".
Женщина возмущена происходящим и заявила, что подобные действия незаконны:
«Вы не имеете права портить чужое имущество! Даже если авто стоит на вашей территории, есть ГАИ, которая решат этот вопрос по закону, а не вы».
Марина призвала очевидцев и владельцев машин с видеорегистраторами, припаркованных поблизости, откликнуться, чтобы установить виновных.
Ранее сообщалось, что в Новоалтайске не утихают баталии по поводу строительства парковки рядом с площадью Вечного огня и ТЦ "Парк". Большая инициативная группа выступает против строительства парковки, так как считает, что новые машино-места ухудшат транспортную ситуацию в центре города. 15 октября завершилось интернет-обсуждение проекта, а 16 октября состоялись публичные слушания, которые снова привели к скандалу.
09:02:31 10-11-2025
шариковы
09:13:28 10-11-2025
Гость (09:02:31 10-11-2025) шариковы... Я тоже так называю тех, кто плюет на окружающих и паркуется где ему нравится...
09:28:42 10-11-2025
Гость (09:02:31 10-11-2025) шариковы... не, это как раз профессора. частная собственность етижи пассатижи
10:46:22 10-11-2025
Гость (09:02:31 10-11-2025) шариковы...
Здесь проблема в том, что шлагбаумами блокировали подъезд к Поликлинике №9 (основному корпусу и корпусу женской консультации) и дому №128. Эти территории никак не относятся к дому №126. Можно сказать, что с использованием шлагбаумов, жители дома №126 захватили значительную территорию земель общего пользования. Ещё нужно проверить, оформлена ли земля под домом №126 в собственность и в каких границах, чтобы писать что это частная собственность. Прокуратура, займитесь этим вопросом! Можно считать публичным обращением.
09:13:23 10-11-2025
все просто: нужно в следующую ночь отломать зеркала на той машине, которая встанет на этом место
09:19:26 10-11-2025
Надо в полицию заявлять! Порча имущества
09:26:59 10-11-2025
Вот на первый раз запиской бы предупредили. А это вандализм. Ну и не обязан человек всё вокруг подряд читать, где он находится. Не машину же подперла и не могли выехать долго.
09:33:01 10-11-2025
Нужно просто запретить парковку автомобилей возле домов Птракт 126 и 128. Машины стоят работают больше пяти минут прогреваются - а это уже нарушение. Кто не поймёт - минус зеркала и боковые стёкла, их сложно купить.
09:52:48 10-11-2025
Гость (09:33:01 10-11-2025) Нужно просто запретить парковку автомобилей возле домов Птра... рацпредложение.
у меня целая подборка таких.
14:16:56 10-11-2025
Гость (09:33:01 10-11-2025) Нужно просто запретить парковку автомобилей возле домов Птра... даже если у вас нет машины и такси вы не пользуетесь - это не повот бред писать. Есть люди у кого авто единственный источник дохода - таксисты, курьеры и т.п. А вы бред пишете
09:34:17 10-11-2025
а нефиг!
09:57:38 10-11-2025
Люди платили за это, у нас во дворе тоже такие пришлые есть, жильцы правда не принимают таких действий. Зато свои авто приходится ставить где придется.
10:06:50 10-11-2025
Мода пошла цепями и тросами загораживать парковки. Это явное нарушение, посягательство на общественную собственность, которую присваивают без оформления документов. И никому дела нет. Были случаи, когда скорая не могла проехать из-за троса, перегородившего въезд на придомовую территорию.
10:14:59 10-11-2025
Нет места возле своего дома, не нужео свою жоповозку в чужой двор пристраивать..
10:29:40 10-11-2025
Гость (10:14:59 10-11-2025) Нет места возле своего дома, не нужео свою жоповозку в чужой... Да и возле своего дома парковка тоже не нужна большинству жителей. Купил машину - купи гараж.
К тому же Администрация Индустриального Района вообще мышей не ловит и за порядком не следит, все дворы домов 50 лет СССР, 22 и 24, затянуты тросами и цепями под машины - Администрации дела нет до этого нарушения. Предлагаю уволить главу Администрации Индустриального района за бардак во вверенном районе.
10:38:59 10-11-2025
Гость (10:14:59 10-11-2025) Нет места возле своего дома, не нужео свою жоповозку в чужой... Если наше правительство не было таким жадным, оно бы позаботилось об автовладельцах. А пока у них мозгов хватило только на двойное налогообложения.
10:24:12 10-11-2025
Вопрос. Откуда вандал знал, что машина не из этого двора?
10:32:01 10-11-2025
"Были люди как люди, и вдруг все стали кретины. Парадокс!.." (с)
10:37:41 10-11-2025
кажется после ковида многие совсем сошли с ума.
11:22:27 10-11-2025
Все в руках УК .Просто и ясно .Теперь еще один вопрос - цепи а что же работники ЖЭУ не спилят их.Ведь порой и детских площадок нет.И еще замете что авто за цепями это ме та общедомовых территорий и вы жалуетесь на это так проведите собрание собственников и врпрос решон.
13:17:56 10-11-2025
Покупайте квартиры в 16-этажных свечках, получайте вечные проблемы с парковками и войны.
Уж лучше старенькую хрущевку, где хоть по диагонали ставь, всем обычно места хватает (за исключением неудачных хрущевок)
13:54:33 10-11-2025
Гость (13:17:56 10-11-2025) Покупайте квартиры в 16-этажных свечках, получайте вечные пр... За исключением детей, которым играть негде в таких дворах.
15:27:01 10-11-2025
Гость (13:54:33 10-11-2025) За исключением детей, которым играть негде в таких дворах.... Как же негде? Наоборот, сарайки, закутки, кусты, гаражи и прочие атрибуты советского детства в наличии. Это не то, что современные лысые детские площадки с яжмамками и солнцепёком летом. Можно и шалаш построить, и в прятки поиграть, и прочие удовольствия...
13:29:59 10-11-2025
Эта проблема не нова. Норматив организации парковочных мест нужно пересматривать для застройщиков, по 2 места на квартиру. Но воз и ныне там...
14:10:40 10-11-2025
Гость (13:29:59 10-11-2025) Эта проблема не нова. Норматив организации парковочных мест ... я слышал норму еще уменьшили. Что типа 0,5 мест на 1 квартиру. при том что у многих по 2 машины в семье...
14:54:07 10-11-2025
Юрий (14:10:40 10-11-2025) я слышал норму еще уменьшили. Что типа 0,5 мест на 1 кварти...
Если бы было 0.5, то очень хорошо. К сожалению, уменьшили до 0.1
13:33:07 10-11-2025
Про частную собственность прикол. Нужно тогда за неё налог взимать или брать за аренду у города. Есть ощущение, что не найдется желающих что-то платить...
14:54:56 10-11-2025
Ого пуканы как полетели на орбиту на жопной тяге
16:34:12 10-11-2025
Че тут дискутировать ? Статья 167 УК РФ. Полиция разберется, камеры везде.