Жительница Алтая получила восемь с половиной лет колонии за убийство сожителя

Незадолго до этого между ними произошла ссора

04 июля 2026, 15:08, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Усть-Канский районный суд вынес приговор 28-летней жительнице Республики Алтай, признанной виновной в убийстве сожителя. Женщину приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд установил, что преступление произошло в январе 2026 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, сельчанка во время конфликта дважды ударила своего сожителя кухонным ножом в грудь.

Как следует из материалов дела, незадолго до этого между ними произошла ссора. Поводом стало то, что мужчина ранее применил физическую силу в отношении женщины и ее подруги.

От полученных ранений потерпевший скончался. Причиной смерти стала обильная кровопотеря. Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимой, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. В числе последних суд признал наличие опасного рецидива преступлений.

По итогам рассмотрения дела женщине назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на один год. Кроме того, с осужденной взысканы процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.