Жительница Барнаула поскользнулась и потеряла сознание

На помощь женщине бросились очевидцы

27 января 2024, 17:39, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Барнаула упала на скользком тротуаре возле ТРЦ "Огни" и потеряла сознание.

Телеграм-каналу "Инцидент Барнаул" горожанка рассказала, что все случилось 25 января около 17:30-18:30. Женщину тут же выручили очевидцы.

"Они спасли меня, вызвали скорую и не дали украсть мои личные вещи! Оказывается, есть у нас еще хорошие люди!" – написала пострадавшая и поблагодарила людей за помощь.

На днях житель Барнаула пожаловался на скользкий тротуар у торгового центра "Гулливер". По словам горожанина, люди вынуждены передвигаться на цыпочках рядом с ТЦ, тогда как у соседних зданий лед сумели убрать.

27 января мэр Вячеслав Франк поручил усилить борьбу с гололедом в краевой столице, в том числе путем привлечения к работам предприятий потребительского рынка и волонтеров.