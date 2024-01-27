Жительница Барнаула поскользнулась и потеряла сознание
На помощь женщине бросились очевидцы
27 января 2024, 17:39, ИА Амител
Жительница Барнаула упала на скользком тротуаре возле ТРЦ "Огни" и потеряла сознание.
Телеграм-каналу "Инцидент Барнаул" горожанка рассказала, что все случилось 25 января около 17:30-18:30. Женщину тут же выручили очевидцы.
"Они спасли меня, вызвали скорую и не дали украсть мои личные вещи! Оказывается, есть у нас еще хорошие люди!" – написала пострадавшая и поблагодарила людей за помощь.
На днях житель Барнаула пожаловался на скользкий тротуар у торгового центра "Гулливер". По словам горожанина, люди вынуждены передвигаться на цыпочках рядом с ТЦ, тогда как у соседних зданий лед сумели убрать.
27 января мэр Вячеслав Франк поручил усилить борьбу с гололедом в краевой столице, в том числе путем привлечения к работам предприятий потребительского рынка и волонтеров.
20:58:08 27-01-2024
Там у Огней, Простора и Весны проезжая часть караул, там не кто не сыпет и не чистит, а там люди ходят из одного магазина в другой, безобразие все дороги почищены, почему эти дороги рядом с магазинами не кто не чистит.
10:07:45 28-01-2024
У Гуливера то же невозмойно пройти
10:22:37 28-01-2024
С очисткой улиц должна быть вполне определенная логика. Не может магазин вовремя сам очистить тротуар и прилежащую территорию от льда, пусть чистит администрация и выписывает штраф за невыполнение и создание опасной для жизни людей ситуации. Только делать это надо не через неделю, а максимум день-два. Но кому принадлежат магазины? Если бы слесарю Федору, то ободрали бы его до нитки, а так - само растает. Просто будем усиливать борьбу.
13:00:27 28-01-2024
Нам отказали в медицинской помощи к травматологу на ул Малахова 51, 53, хотя интернет-сайт Госуслуги позволил записаться к хирургу. К травматологу записи нет вообще! Человек еле доковылял с болью после перелома и вывихом ноги, поскользнувшись в центре города. Молодой "врач" с хвостиком " приказал сурово, что мы пришли к травматологу не по месту прописки. А мы предварительно посмотрели в интернете, и Государство разрешило нам прийти и записаться. Нас с болью и неуважением выпнули, отказав, на Юрина 210 а. Хотя, по закону, мы можем выбрать врача сами и живём в этом районе. Пожилой человек плакал... и ковылял через острую боль с переломом кости и вывихом. Разберитесь, кто сможет или обязан принять во внимание
23:09:19 28-01-2024
травматология на Малахова 51 (13:00:27 28-01-2024) Нам отказали в медицинской помощи к травматологу на ул Малах... Я пошел в свою поликлинику по месту жительства, где проживаю в течении 48 лет, но прописан в другом районе. Так мне отказали в приеме по месту жительства, мол, я прописан не там., а у меня одна и та же медицинская карточка с поликлиники по месту жительства. Пошел в другую поликлинику, где без вопросов приняли. Вывод: везде свои местечковые правила, либо все зависит настроения персонала.
22:39:40 28-01-2024
Жительница Барнаула поскользнулась и потеряла сознание. Это заголовок. Женщине соболезнования. Написавшему такой прикольный заголовок тоже.