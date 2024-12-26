Жительница Кубани продала барнаульцам поддельную красную икру на 1,5 млн рублей

Мошенница успела совершить криминальное турне по нескольким регионам России

26 декабря 2024, 09:31, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульские полицейские задержали 45-летнюю жительницу Краснодарского края, которая продала горожанам 250 кг имитированной икры под видом настоящей. Об этом сообщает МВД Медиа.

Предварительно установлено, что мошенница арендовала дом в Барнауле и заказала на этот адрес доставку крупной партии имитированной икры. Она планировала реализовать ее под видом настоящей и разместила в интернете объявление о продаже деликатеса по низкой цене.

На предложение откликнулись несколько барнаульцев, после чего аферистка приехала в Барнаул. Там она купила пару килограммов лососевой икры и разложила ее тонким слоем поверх искусственной, которую предварительно расфасовала по емкостям.

"Далее злоумышленница за один день встретилась с пятью клиентами и продала им в общей сложности четверть тонны имитированного продукта, выдав его за натуральный. Получив от покупателей более полутора миллионов рублей суммарно, жительница Кубани уехала из Алтайского края, отправив транспортной компанией вслед за собой остаток нераспроданной искусственной икры. Обманутые граждане, отдавшие за подделку от 100 до почти 700 тыс. рублей, обратились в полицию", – рассказали в пресс-службе МВД.

Барнаульские полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее на железнодорожном вокзале в Тюмени. Она приехала туда, чтобы совершить серию аналогичных афер. Перед этим женщина побывала в криминальном турне по нескольким регионам России.

У мошенницы обнаружили контейнер с натуральной икрой массой более 20 кг, а также около 2 млн рублей, предположительно, добытых преступным путем. Деньги она спрятала в нижнем белье.