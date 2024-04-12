Города и села Оренбургской области продолжают переживать последствия страшного паводка

12 апреля 2024, 08:14, Антон Дегтярев

Затопление в Орске / Фото предоставлено героиней материала

Оренбургская область в начале апреля 2024 года столкнулась со страшным паводком, вода затопила несколько тысяч домов. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Сильнее всего пострадал город Орск, вода поднимается и в Оренбурге. Многих людей эвакуировали: их дома полностью затопило. Amic.ru поговорил с жительницей Орска Натальей о том, как они с семьей пережили уход своего дома под воду и что будут делать теперь.

"Мы лишились всего"

Наталья вместе с мужем и ребенком переехали в новый дом в Орске только в сентябре 2023 года – после полутора лет ремонта. И через полгода произошло ЧП. Пятого апреля в Орске прорвало дамбу, и вода буквально накрыла город. По словам Натальи, в этот день им пришло экстренное сообщение от МЧС: необходимо срочно эвакуироваться из района "старого города". И они уехали, взяв с собой совсем немного вещей: несколько футболок, кроссовки, игрушки ребенка и документы.

"Мы жили в "новом" городе". Муж был на работе, я с маленьким ребенком сидела. У нас дома кот, мы поехали забирать его, технику перенесли на второй этаж, чтобы хоть что-то уцелело. Вещи, документы забрали с собой и уехали. Все время, пока мы собирались, орали сирены, ездила полиция и оповещала людей. Когда мы проезжали по большому мосту, который соединяет "новый" и "старый" город, пришло сообщение, что дамбу прорвало, и вода хлынула в "старый город". Прорыв достаточно далеко от нас. Мы думали, что, может, пронесет, и вода до дома не дойдет. Но к вечеру 6 апреля соседи прислали видео, что первый этаж нашего дома весь в воде. Седьмого числа с утра уже половина второго этажа была в воде. То есть все, что мы перенесли на второй этаж, погибло. Мы лишились всего", – рассказывает девушка.

Брат мужа Натальи, который жил по соседству, тоже лишился всего – его дом скрыло вместе с крышей. Вскоре вода дошла и до родителей мужа Натальи, которые живут в центре "старого города". Их дом полностью скрылся под водой всего за четыре часа. Пожилые люди не хотели эвакуироваться, но когда вода начала стремительно подниматься, сами уплыли на лодке, и спасатели их подобрали.

Сначала все родственники собрались у родителей Натальи, но вскоре пришлось покинуть и этот дом - опасались, что вода дойдет и сюда.

"Мои родители живут в районе, который идет первым после площади Гагарина. Начало топить улицу Вяземскую, которая находится за площадью, и 7 апреля мы уехали и отсюда. Жили у родственников мужа четырьмя семьями: я с мужем и ребенком, мои родители, его родители и родственники. Сейчас мы вернулись в квартиру моих родителей", – пояснила она.

Дом семьи Натальи / Фото предоставлено Натальей

"Внутри теплится надежда, что хоть что-то уцелело"

Наталья рассказывает, что их дом все еще в воде. Сейчас она остановилась примерно в районе второго этажа. Поэтому они вынуждены оставаться у родителей.

"В городе есть незатопленная часть, там все как раньше. К удаленным частям города организован подъезд маршруток. Ну и на машине можно добраться в объезд. А кто хочет к дому подобраться – можно сделать это на лодке", – пояснила Наталья.

Но семья надеется, что скоро вода отступит и они смогут вернуться домой. Страховку на дом они оформить не успели, так что восстанавливать все придется самостоятельно.

"Зайдем, все отмоем, отремонтируем. Объем, конечно, пугает, но другого выхода нет. Теплится надежда, что хоть что-то уцелело. Пока не увидишь своими глазами, конкретно ничего не скажешь. Газовый котел, система теплого пола и отопления, электросчетчик, интернет – все было и остается в воде до сих пор. Вся мебель тоже в воде", – рассказала она.

Затопление в Оренбургской области/ Фото: orenburg-gov.ru

Как помогают пострадавшим при потопе

Сейчас пострадавшим помогают государство и обычные люди, которые собирают для них деньги и необходимые вещи. Неравнодушные граждане переводят орчанам (в том числе и Наталье) даже деньги на телефон. В соцсетях много групп, где предлагают помощь. В Орск приходит и большое количество "гуманитарки" – в основном для тех, кто живет в пунктах временного размещения, рассказала девушка.

По всему городу есть и пункты, где можно взять необходимые вещи и воду. В одном из таких Наталья взяла для родителей одежду, белье и небольшой набор еды.

Есть и те, кто пытается нажиться на трагедии. По словам Натальи, в городе не раз замечали мародеров, и их фотографии выкладывали в городских пабликах. Однако такие случаи – единичные. Большинство людей поддерживают друг друга, а если и злятся, то только на действия местных чиновников, считает она.

Государство предоставляет пострадавшим выплаты. Наталья с мужем тоже пытаются их получить. Подали заявки на выплату за полную утрату имущества (100 тысяч рублей), а также – за нарушение условий проживания (20 тысяч рублей). Обе заявки пока находятся на рассмотрении.

Затопление в Оренбургской области / Фото: orenburg-gov.ru

Какие выплаты получают пострадавшие?

Сначала власти решили предоставить тем, кто попал в пункты временного размещения, выплату в размере 10 тысяч рублей ежемесячно в течение полугода. Также в пресс-службе губернатора Оренбуржья сообщили, что жителям области выплатят по 25 тысяч рублей за частично утраченное имущество первой необходимости и по 50 тысяч рублей в случае полной утраты имущества первой необходимости. Однако затем суммы решили увеличить в два раза, то есть единовременная выплата составила 20 тысяч рублей, помощь в случае частичной утраты имущества – 50 тысяч рублей и в случае полной утраты имущества первой необходимости – 100 тысяч рублей.

На сайте администрации Оренбургской области сказано, что уже принято решение о единовременной материальной помощи 2658 жителям, выплаты получили 1708 человек. Всего от пострадавших на портал госуслуг поступило 38,2 тысячи заявлений. Из них на единовременную материальную помощь – 28 461 заявление и на финансовую помощь при утрате имущества – 9816.

Паводок в Оренбургской области / Фото: orenburg-gov.ru

Что случилось в Оренбургской области?

Вечером 5 апреля в Орске из-за паводка произошел прорыв построенной в 2014 году дамбы. В зону затопления попало более четырех тысяч домов в городе и в населенных пунктах вблизи него, писали "Известия". Эвакуацию в Орске объявили всего за несколько часов до прорыва.

Из берегов вышел и приток реки Урал Елшанка, в зону наводнения попало более 7 тысяч домов, откуда эвакуировали свыше двух тысяч человек. Занятия в школах Орска отменили, для людей организовали пункты временного размещения эвакуированных, ограничили движение автобусов, была остановлена работа предприятий, в том числе "Орскнефтеоргсинтеза". Затопление затронуло Новотроицк, а затем и Оренбург.

8 апреля жители Орска вышли на митинг из-за недовольства действиями местных властей и размерами компенсаций, писал RTVI. Также с инициативной группой жителей города встретился губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он пообещал, что в Орске построят новую дамбу, сообщил телеканал "360".

Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК) и о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Проверка прокуратуры установила, что уполномоченные органы своевременно не приняли меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии. Прокурор взял расследование уголовного дела на личный контроль.

Затопление в Оренбургской области/ Фото: orenburg-gov.ru

Какая сейчас ситуация в Орске и Оренбурге?

На утро 11 апреля уровень реки Урал у Оренбурга вырос на 82 см и составил 10,6 метра, что выше опасного показателя на 130 см. Уровень Урала у Орска снизился на 44 см и теперь составляет 860 см, сообщает сайт правительства региона.

На сайте правительства указано, что на утро 11 апреля в 78 населенных пунктах и 36 СНТ 23 муниципальных образований области подтоплено 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок. Из подтопленных домовладений и участков эвакуировали всего 7,8 тысячи человек, в том числе 2117 детей. 1415 человек, в том числе 256 детей, находятся в 40 пунктах временного размещения.

Самая сложная ситуация сейчас – в Орске, Оренбурге, Оренбургском, Илекском районах, Бузулуке и Бузулукском районе. В Орске подтоплено 5973 дома с приусадебными участками, 820 домовладений освободились от воды. Эвакуировано 2553 человека, в том числе 801 ребенок. В 15 ПВР находятся 1257 человек, 200 из них – дети.

В Оренбурге в зоне подтопления 2028 домов и 2522 приусадебных участка. Эвакуировано 1294 человека, в том числе 302 ребенка.

В ближайшие 24 часа в области прогнозируют повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований, в их числе Оренбург, Орск и Новотроицк. В Оренбурге прогнозируется подтопление более 2,5 тысячи жилых домов и столько же приусадебных участков.

Всего ликвидацией ЧС сейчас занимаются более 4,5 тысячи человек, задействовано 978 единиц техники, 256 плавсредств и 18 БАС.

"Коммерсантъ" пишет, что, предварительно, ущерб областной инфраструктуре оценивается в 21 млрд рублей.