Жительницу Славгорода едва не лишили 800 тысяч рублей по сложной схеме мошенников

Аферисты по очереди выдавали себя за банковского работника, сотрудницу Роскомнадзора и силовика

28 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Жительницу Славгорода едва не обманули на 800 тысяч рублей. Инцидент произошел по сложной схеме, в которой участвовало несколько злоумышленников, представлявшихся сотрудниками банка, Роскомнадзора и правоохранительных органов, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Все началось со звонка от якобы банковского работника, который под предлогом получения карты выманил у женщины код подтверждения. После этого ей позвонила "сотрудница Роскомнадзора" и сообщила, что на ее имя на "Госуслугах" оформлена доверенность на гражданина недружественного государства.

Чтобы "защитить" деньги от возможных кредитов по этой доверенности, женщину убедили подключить демонстрацию экрана телефона и под руководством третьего афериста – "сотрудника полиции" – попытаться перевести все средства на "безопасный счет".

К счастью, банк заблокировал подозрительную операцию на сумму 800 тысяч рублей, и деньги остались на счету. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статьям о покушении на мошенничество в крупном размере.