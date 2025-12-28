Жительницу Славгорода едва не лишили 800 тысяч рублей по сложной схеме мошенников
Аферисты по очереди выдавали себя за банковского работника, сотрудницу Роскомнадзора и силовика
28 декабря 2025, 12:00, ИА Амител
Жительницу Славгорода едва не обманули на 800 тысяч рублей. Инцидент произошел по сложной схеме, в которой участвовало несколько злоумышленников, представлявшихся сотрудниками банка, Роскомнадзора и правоохранительных органов, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Все началось со звонка от якобы банковского работника, который под предлогом получения карты выманил у женщины код подтверждения. После этого ей позвонила "сотрудница Роскомнадзора" и сообщила, что на ее имя на "Госуслугах" оформлена доверенность на гражданина недружественного государства.
Чтобы "защитить" деньги от возможных кредитов по этой доверенности, женщину убедили подключить демонстрацию экрана телефона и под руководством третьего афериста – "сотрудника полиции" – попытаться перевести все средства на "безопасный счет".
К счастью, банк заблокировал подозрительную операцию на сумму 800 тысяч рублей, и деньги остались на счету. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статьям о покушении на мошенничество в крупном размере.
13:14:36 28-12-2025
К счастью у меня банковской карте нет ни копейки, и мошенники не звонят.
13:46:44 28-12-2025
Ну наконец то банк заблокировал перевод мошенникам.
17:16:12 28-12-2025
Может , для вида, один раз?
09:45:02 29-12-2025
Не вижу сложной схемы, обычная схема развода, о ней уже 100 раз везде написано. У людей что совсем мозгов нет на такое вестись ? Или кто-то что-то недоговаривает, ну надо быть совсем безмозглым чтобы сейчас на такое вестись.
13:16:29 29-12-2025
а как она поставила демонстрацию экрана, если кроме маха ничего не работает, а в махе нет мошенников? Кто-то темнит...
14:03:09 29-12-2025
Гость (13:16:29 29-12-2025) а как она поставила демонстрацию экрана, если кроме маха нич...
Заставляют скачать нужное приложение