Жительницы Алтая нашли два странных гриба и спрашивают, что это такое

А вы знаете, что это за "явления природы"?

28 августа 2024, 15:10, ИА Амител

Уродливый гриб и красивый гриб / Фото: Катя Трухина / Ольга Лещева / сообщество "Грибы и грибники Алтайского края"

Фотографии двух странных грибов опубликовали в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края". Жительницы региона интересуются, что за "чудеса природы" они нашли.

В первом случае никто не определил, что за "странная семейка" выросла сбоку на пне. А вот во втором случае грибники разобрались сразу.

"Трутовик гуттирует. И свет падает так, что капельки кажутся золотыми, а сам белый трутовик – серым матовым", – написали в комментариях.

Ранее на Алтае нашли курчавый гриб, похожий на огромную съедобную белую розу, а в Барнауле нашли самый красивый гриб: "Милашка нежнейшей красоты".