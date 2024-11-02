Жителя Алтайского края наказали за съемки с БПЛА старта ралли "Шелковый путь"

Мужчина запустил беспилотник без опознавательных знаков

02 ноября 2024, 06:40, ИА Амител

Беспилотник / Фото: unsplash.com/Sergio Li

Съемки беспилотным летательным аппаратом старта ралли "Шелковый путь" в селе Рассказиха обернулись для жителя Алтайского края неприятностями. Мужчину за запуск квадрокоптера без опознавательных знаков привлекли к административной ответственности по ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ "Нарушение правил эксплуатации воздушных судов". На этом настаивала Барнаульская транспортная прокуратура, сообщили amic.ru в ведомстве.

"В июле 2024 года местный житель, чтобы снять на видео старт этапа ралли в Первомайском районе, вопреки требованиям воздушного законодательства, запустил БПЛА. Так как ранее мужчина к административной ответственности не привлекался и его действия не привели к имущественному ущербу, а также не повлекли вред здоровью граждан, ему вынесли предупреждение", – пояснила помощник Барнаульского транспортного прокурора Марина Копылова.

В прокуратуре также напомнили, что еще до начала эксплуатации квадрокоптеров их необходимо поставить на учет. Это правило распространяется на все БПЛА массой от 0,15 кг. Кроме того, на конструкции беспилотника необходимо нанести опознавательный знак. А за сутки перед каждым запуском – уведомить органы организации движения и представить план полета. Если БПЛА планируется запустить над населенным пунктом, в известность следует поставить органы местного самоуправления.