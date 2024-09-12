Систему подавления БПЛА в городских условиях разработали в Новосибирске

Компания уже завершила пилотные испытания

12 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Микрочипы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1633108

Резидент технопарка новосибирского Академгородка разработал программно-аппаратный комплекс с использованием искусственного интеллекта для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в условиях городского шума.

Комплекс предназначен для защиты предприятий, газо- и нефтепроводов, а также участков местности, пишет ТАСС.

"Мы разработали устройство для радиоэлектронного обнаружения с автоматическим включением подавления, которое за счет использования искусственного интеллекта распознает беспилотники не только в тихом поле, но и в городе. Если мы работаем в поле – это одна ситуация. Но когда мы устанавливаем оборудование в городе, где много шума, непросто выделить сигнал от беспилотника. Искусственный интеллект позволяет идентифицировать его в зашумленной городской среде", – рассказала генеральный директор компании-резидента Влада Козина.

Комплекс может быть установлен на крышах зданий и сооружений охраняемой территории и подавлять БПЛА по тревоге.

Компания успешно завершила пилотный проект и уже начала сотрудничество с предприятиями в Пермском крае и Липецкой области.