НОВОСТИНаука и образование

Систему подавления БПЛА в городских условиях разработали в Новосибирске

Компания уже завершила пилотные испытания

12 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Микрочипы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1633108
Микрочипы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1633108

Резидент технопарка новосибирского Академгородка разработал программно-аппаратный комплекс с использованием искусственного интеллекта для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в условиях городского шума.

Комплекс предназначен для защиты предприятий, газо- и нефтепроводов, а также участков местности, пишет ТАСС.

"Мы разработали устройство для радиоэлектронного обнаружения с автоматическим включением подавления, которое за счет использования искусственного интеллекта распознает беспилотники не только в тихом поле, но и в городе. Если мы работаем в поле – это одна ситуация. Но когда мы устанавливаем оборудование в городе, где много шума, непросто выделить сигнал от беспилотника. Искусственный интеллект позволяет идентифицировать его в зашумленной городской среде", – рассказала генеральный директор компании-резидента Влада Козина.

Комплекс может быть установлен на крышах зданий и сооружений охраняемой территории и подавлять БПЛА по тревоге.

Компания успешно завершила пилотный проект и уже начала сотрудничество с предприятиями в Пермском крае и Липецкой области.

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Летят "лисы". Как беспилотники ВСУ проникают вглубь России

Украинский ВПК делает беспилотники на основе сверхлегких самолетов
НОВОСТИПолитика
Ученые

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:15:07 12-09-2024

На фото старые советские микросхемы )

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:21:27 12-09-2024

Гость (15:15:07 12-09-2024) На фото старые советские микросхемы )... Спасибо, Кэп!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:21 12-09-2024

Оценил фото "микрочипов" на иллюстрации

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:13:52 12-09-2024

Гость (15:25:21 12-09-2024) Оценил фото "микрочипов" на иллюстрации... Штоп враг не догадался.
А ии в к155ла3 есть - но оооочень маленький и ооочень вредный

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:08 12-09-2024

Подавили БПЛА над городом и упадёт он где???

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:45 13-09-2024

Офигеь, крутые ученые в Новосибе

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Нониус

22:57:16 13-09-2024

Те Новосибирске ученые которые подписываются под этими публикациями, фирменные недоучки!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров