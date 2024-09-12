Систему подавления БПЛА в городских условиях разработали в Новосибирске
Компания уже завершила пилотные испытания
12 сентября 2024, 15:00, ИА Амител
Резидент технопарка новосибирского Академгородка разработал программно-аппаратный комплекс с использованием искусственного интеллекта для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в условиях городского шума.
Комплекс предназначен для защиты предприятий, газо- и нефтепроводов, а также участков местности, пишет ТАСС.
"Мы разработали устройство для радиоэлектронного обнаружения с автоматическим включением подавления, которое за счет использования искусственного интеллекта распознает беспилотники не только в тихом поле, но и в городе. Если мы работаем в поле – это одна ситуация. Но когда мы устанавливаем оборудование в городе, где много шума, непросто выделить сигнал от беспилотника. Искусственный интеллект позволяет идентифицировать его в зашумленной городской среде", – рассказала генеральный директор компании-резидента Влада Козина.
Комплекс может быть установлен на крышах зданий и сооружений охраняемой территории и подавлять БПЛА по тревоге.
Компания успешно завершила пилотный проект и уже начала сотрудничество с предприятиями в Пермском крае и Липецкой области.
15:15:07 12-09-2024
На фото старые советские микросхемы )
21:21:27 12-09-2024
Гость (15:15:07 12-09-2024) На фото старые советские микросхемы )... Спасибо, Кэп!
15:25:21 12-09-2024
Оценил фото "микрочипов" на иллюстрации
16:13:52 12-09-2024
Гость (15:25:21 12-09-2024) Оценил фото "микрочипов" на иллюстрации... Штоп враг не догадался.
А ии в к155ла3 есть - но оооочень маленький и ооочень вредный
17:40:08 12-09-2024
Подавили БПЛА над городом и упадёт он где???
08:41:45 13-09-2024
Офигеь, крутые ученые в Новосибе
22:57:16 13-09-2024
Те Новосибирске ученые которые подписываются под этими публикациями, фирменные недоучки!