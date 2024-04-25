Он привлек внимание к себе тем, что начал стрелять по уткам во дворе

25 апреля 2024, 15:03, ИА Амител

Ружье / Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Жителя Новоалтайска задержали за незаконное хранение оружия после того, как он решил пострелять по уткам во дворе. Об этом рассказали в региональном МВД.

Местные, услышав звуки, похожие на выстрелы, обратились в полицию. Полиция и Росгвардия сразу же прибыли на место. Росгвардия задержала мужчину с ружьем недалеко от частного сектора в Новоалтайске.

Мужчина, 44 года, решил поохотиться на диких уток прямо в черте города. Оказалось, что он хранил гладкоствольное ружье незаконно. Также в ходе обыска в его доме были изъяты патроны, порох и дробь.

В отношении мужчины был собран административный материал за стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах, что влечет за собой штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение оружия и боеприпасов.