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Жителя Новоалтайска задержали за незаконное хранение оружия

Он привлек внимание к себе тем, что начал стрелять по уткам во дворе

25 апреля 2024, 15:03, ИА Амител

Ружье / Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
Ружье / Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Жителя Новоалтайска задержали за незаконное хранение оружия после того, как он решил пострелять по уткам во дворе. Об этом рассказали в региональном МВД.

Местные, услышав звуки, похожие на выстрелы, обратились в полицию. Полиция и Росгвардия сразу же прибыли на место. Росгвардия задержала мужчину с ружьем недалеко от частного сектора в Новоалтайске.

Мужчина, 44 года, решил поохотиться на диких уток прямо в черте города. Оказалось, что он хранил гладкоствольное ружье незаконно. Также в ходе обыска в его доме были изъяты патроны, порох и дробь.

В отношении мужчины был собран административный материал за стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах, что влечет за собой штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Алтайский край полиция

Комментарии 5

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Гость

15:20:21 25-04-2024

начал стрелять --- могут предложить это

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Андрей

15:55:18 25-04-2024

В населенном пункте не то что стрелять, с собранным и готовым к стрельбе оружием нельзя находится. Пусть даже оно не заряжено.

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Гость

16:34:38 25-04-2024

Андрей (15:55:18 25-04-2024) В населенном пункте не то что стрелять, с собранным и готовы... Неверная информация, с ОООП можно. А у остального магазин например отцепил и оно уже разобрано.
А за хранение именно гладкоствала, насколько я помню, нет уголовного наказания, только административка.

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Гость

16:44:53 25-04-2024

Гость (16:34:38 25-04-2024) Неверная информация, с ОООП можно. А у остального магазин на... Патроны для гладкоствола тоже административка, дробь - вообще не наказуема, это просто свинцовые шарики, продается везде без ограничений. А вот за хранение пороха, если он там действительно был, вот за него уголовка, причем серьезная.

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Гость

08:29:02 26-04-2024

палок нарубят...

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