Жителя Новоалтайска задержали за незаконное хранение оружия
Он привлек внимание к себе тем, что начал стрелять по уткам во дворе
25 апреля 2024, 15:03, ИА Амител
Жителя Новоалтайска задержали за незаконное хранение оружия после того, как он решил пострелять по уткам во дворе. Об этом рассказали в региональном МВД.
Местные, услышав звуки, похожие на выстрелы, обратились в полицию. Полиция и Росгвардия сразу же прибыли на место. Росгвардия задержала мужчину с ружьем недалеко от частного сектора в Новоалтайске.
Мужчина, 44 года, решил поохотиться на диких уток прямо в черте города. Оказалось, что он хранил гладкоствольное ружье незаконно. Также в ходе обыска в его доме были изъяты патроны, порох и дробь.
В отношении мужчины был собран административный материал за стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах, что влечет за собой штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
15:20:21 25-04-2024
начал стрелять --- могут предложить это
15:55:18 25-04-2024
В населенном пункте не то что стрелять, с собранным и готовым к стрельбе оружием нельзя находится. Пусть даже оно не заряжено.
16:34:38 25-04-2024
Андрей (15:55:18 25-04-2024) В населенном пункте не то что стрелять, с собранным и готовы... Неверная информация, с ОООП можно. А у остального магазин например отцепил и оно уже разобрано.
А за хранение именно гладкоствала, насколько я помню, нет уголовного наказания, только административка.
16:44:53 25-04-2024
Гость (16:34:38 25-04-2024) Неверная информация, с ОООП можно. А у остального магазин на... Патроны для гладкоствола тоже административка, дробь - вообще не наказуема, это просто свинцовые шарики, продается везде без ограничений. А вот за хранение пороха, если он там действительно был, вот за него уголовка, причем серьезная.
08:29:02 26-04-2024
палок нарубят...