В Приморье возле села Барабаш отловили упитанного амурского тигра. Видео

Для поимки животного была развернута специальная операция

26 декабря 2025, 11:30, ИА Амител

Возле села Барабаш в Приморском крае завершилась операция по отлову амурского тигра, который постоянно появлялся вблизи населенного пункта. Хищник, как сообщается, не проявлял агрессии, но активно интересовался людьми, что потребовало вмешательства специалистов, пишет Telegram-канал Amur Mash.

«Для поимки животного была развернута специальная операция с использованием фотоловушек и привлечением опытных охотоведов. Отловленный тигр – молодой самец возрастом менее трех лет. По предварительным данным, хищник находится в хорошей физической форме, без видимых травм и ранений», – отметили в канале.

Сейчас животное транспортируют в реабилитационный центр для проведения необходимого ветеринарного обследования. После всех процедур, как предполагают специалисты, тигра выпустят обратно в дикую природу, но в другом, более отдаленном от населенных пунктов районе тайги, чтобы минимизировать вероятность конфликтов с человеком.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае тигр вышел на трассу и напугал местных жителей. По словам очевидцев, хищник спокойно прогуливался вдоль дороги, не проявляя агрессии. Проезжавшие автомобилисты сняли животное на видео – тигр вел себя уверенно и словно позировал перед камерами.