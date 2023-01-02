Живые пауки и новогодние сказки. Куда сходить на каникулах, если вы остались в Барнауле

Январские каникулы — время, когда можно, наконец, расслабиться и позаниматься чем-то приятным. Кто-то сидит дома и смотрит сериалы, а кому-то нужен активный отдых и разнообразие. Специально для последних amic.ru собрал список мест и мероприятий, на которые можно сходить в Барнауле в период каникул, чтобы постновогодняя неделя не показалась скучной.
В театр и филармонию
Во время новогодних каникул можно посетить театр. Благо, спектаклей там будет достаточно. В январе в барнаульском Театре драмы на основной сцене будут показывать «Алису в Зазеркалье» и «Осторожно, любовь». На экспериментальной сцене можно будет увидеть постановки «Лёха», «Эти свободные бабочки», «Квадратура круга», «Два ангела, четыре человека», «Пленённые духи» и «Провинциальные анекдоты».
В Молодёжном театре Алтая на каникулах покажут мюзикл «Огниво» по произведению Ганса Христиана Андерсона и комедию «Тётки».
Алтайский музыкальный театр на январских каникулах представит зрителям спектакли «Снежная королева», «Чародеи», «По щучьему велению, или У Емели Новый год», «Новые приключения в Простоквашино» и «Черевички, или Ночь перед Рождеством».
Алтайский государственный театр кукол «Сказка» будет привлекать барнаульцев спектаклями «Снежная почта», «Морозко», «Лисичка со скалочкой», «Зимовье зверей», «Али-баба и сорок разбойников», «Бешеные зайцы, или Как избавиться от страха», «Новогоднее приключение Емели».
В государственной филармонии Алтайского края покажут хореографическую сказку «Аленький Цветочек», для детей состоится представление «Сказки Бабушки Зимы», также в филармонии выступит мужской вокальный ансамбль ГФАК с программой «Рождество в филармонии».
Алтайский краеведческий музей / Фото: amic.ru
В музее «Город» с 15 декабря открылась выставка «Новогодний хоровод», посвящённая барнаульским hand-made мастерам. Они делают куклы, новогодние игрушки, инсталляции и мишек Тедди. Посетить выставку можно до 8 января.
А до 15 января в «Городе» будет идти выставка «Удивительный мир пауков». На ней представят более 50 живых обитателей тропиков, среди которых гигантский птицеед Голиаф и гигантский скорпион.
Свои выставки проходят также в музеях ГМИЛИКА, «Мир Камня», «Мир времени», «Горная аптека» и других.
На каток или на лыжную базу
Ещё один вариант — активный отдых. На каникулах можно покататься на лыжах либо на коньках. В Барнауле будет функционировать 20 спортивных объектов, где можно будет прокатиться на лыжах, и 24 катка. Карту катков и лыжных баз можно посмотреть здесь.
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