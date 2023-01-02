Живые пауки и новогодние сказки. Куда сходить на каникулах, если вы остались в Барнауле

Театр драмы / Фото: amic.ru

В «Крепостном театре» будет и детская, и взрослая программа на каникулы. Для взрослых покажут спектакли «Святой идиот», «Спасение вселенной в домашних условиях», «Как дети», «Качели. Двое», «Трамвай „Желание“».

Дети смогут посмотреть шоу фокусников «Абракадабра», магическое шоу «Гравитация», Magic шоу, постановку «Сказки народов мира „Снами“», для малышей состоятся интерактивные игры «Соник и Хагги Вагги в мире Minecraft» и «Ловушка для Эльзы».

Кроме того, в концертном зале «Сибирь» пройдёт детский спектакль «Приключения Роботино».

Расписание всех представлений можно посмотреть на сайтах театров.

На концерт

Концерты тоже будут, и не только в филармонии. 3 января в концертном зале АГИК выступит французский шансонье Рене Де Ла Гард.

В концертном зале «Сибирь» 5 января состоится шоу «Рождественские встречи». Там споют выпускники музыкального проекта «Поверь в себя», на одну сцену с ними выйдут ведущие артисты Алтайского края.

7 января в «Титов-арене» пройдёт Ледовое шоу Ильи Авербуха «Морозко», запланировано два представления — в 14:00 и в 18:00.

В последний день каникул, 8 января, состоится концерт Барнаульского духового оркестра «Новогодняя ретродискотека» в ДК «Сибэнергомаш».

Концерт / Фото: amic.ru

В кино

Конечно, кинотеатры без новогодних премьер не остались. Там можно посмотреть научно-фантастический российский блокбастер «Мира», детскую сказку «Чук и Гек: Большое приключение», мультик «Иван Царевич и Серый Волк 5», семейное кино «Чебурашка» и несколько российских новогодних комедий.

Есть и зарубежные картины. Например, 5 января выходит фильм режиссера Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать». В главной роли здесь голливудская звезда Джейсон Стейтем. Подробнее о том, что посмотреть в кино на каникулах, можно прочитать здесь.

В музей

Музеи тоже подготовили программы к Новому году. В Алтайском государственном краеведческом музее откроется несколько выставок. С 23 декабря по 26 января будет работать выставочный проект «Тайны каменных сводов». Он раскрывает пещеры с точки зрения палеонтологии, истории, археологии и геологии.

На выставке представят подлинные артефакты из фондов Краеведческого музея и фотографии из природного заповедника «Тигирекский». Гости смогут пройти в рукотворный грот, накинуть на себя шкуру и посидеть у «очага».

На протяжении выставки состоятся встречи с фотографами, археологами, палеонтологами, творческие мастер-классы, показ документального кино и игровые программы.

Кроме того, на разных площадках музея будут работать интерактивные и мультимедийные программы, квесты, мастер-классы и квизы по археологии и по празднованию Нового года в СССР. Подробнее о новогодних мероприятиях в музее можно прочитать здесь.

В Художественном музее Алтая на каникулах будет идти выставка «В стране Изумрудного Будды». Она открылась 28 декабря 2022 года и закроется 19 февраля 2023 года. Выставка посвящена 125-летию дипломатических отношений между Россией и Таиландом. На ней представят более 160 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, созданных в ходе творческих экспедиций российских художников в Тайланд.